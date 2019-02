HVG-Spielertrainer Carsten Buschmann und sein Team bekamen im Derby beim TV Lilienthal nichts geschenkt. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Fast hätte der TV Lilienthal das Topteam aus Grasberg zu Fall gebracht. Bei der 30:33 (14:19)-Niederlage im Derby der Handball-Bremenliga kratzte die Mannschaft von Benedikt Wendler am Unentschieden, musste sich dann aber doch beugen. Der VSK Osterholz-Scharmbeck dagegen kam daheim gegen die HSG Vegesack-Hammersbeck zu einem 21:20 (12:8)-Sieg.

TV Lilienthal – HV Grasberg 30:33 (14:19): Die üblicherweise gut funktionierende 3-2-1-Deckung der Lilienthaler hielt dem Druck der Gäste, die im gleichen System verteidigten, nicht stand. Bei 3:7 nach sieben Minuten nahm Benedikt Wendler eine Auszeit und korrigierte die Aufstellung. Aus der defensiveren 6-0-Deckung heraus bekam der TVL seinen Gegner nun deutlich besser in den Griff. Janis Semken zeigte sich zudem sehr treffsicher, sodass bei 8:8 der Ausgleich glückte. Auf Grasberger Seite hatten Kommunikationsprobleme bei der Zuteilung allerdings auch ihren Teil dazu beigetragen.

Die anschließende Schwächephase der Lilienthaler brachte den Gast aber wieder auf die Siegerstraße. „Das war vielleicht spielentscheidend“, meinte Wendler hinterher. Bei 10:15 kassierten die Hausherren sogar zwei Gegentore in Überzahl, sodass es schließlich mit 14:19 in die Kabinen ging. Bis zur 36. Minute hielt Grasberg den Vorsprung dann bei sechs Toren, wurde dann aber im Angriff nachlässig. Vor allem Eik Hapke und Christian Arlt brachten die Lilienthaler auf der anderen Seite Tor um Tor ran. Semken traf schließlich vier Minuten vor Schluss zum 29:30. Danach kam Lilienthal erneut an die Kugel, doch die Schiedsrichter entschieden auf Stürmerfoul, wodurch Grasberg in Ballbesitz kam. „Das war schon zweifelhaft“, meinte selbst Grasbergs Spielertrainer Carsten Buschmann.

Doch in dieser Phase war der Ballbesitzwechsel spielentscheidend. Ein Doppelpack von Torben Albers machte den Traum vom späten Punktgewinn der Lilienthaler zunichte. „Bei Betrachtung der Begegnung brillierte keine der Mannschaften durch konstant gute Leistungen“, meinte Buschmann, der aber besonders von der tollen Stimmung in der Halle angetan war: „Das hat dem Derby auch die entsprechende Atmosphäre verliehen.“ Wendler auf der Gegenseite war entsprechend enttäuscht, fand aber positive Worte für sein Team: „Wir haben eine starke kämpferische Leistung gezeigt und es dem Favoriten aus Grasberg schwer gemacht.“

TV Lilienthal: Schulaew, Dirk Meyer; Arlt (8/3), Semken (7), Werther (4), Hapke (3), Marvin Meyer (3), Herrmann (3), Lennard Meyer (2), Berthold

HV Grasberg: Wiggers; Schumacher, Albers (4/2), Mathis Iwen (1), Thoden (1), Hansel (7/1), Vetter (2), Schnaars (9), Buschmann (1), Lennart Iwen, Richter, Täschler, Ohlrogge (4/1), Böttcher (4)

VSK Osterholz-Scharmbeck – HSG Vegesack-Hammersbeck 21:20 (12:8): Ein überragender Torhüter Martin Monser rettete dem VSK mit einigen sensationellen Paraden den Sieg. Gerade in der ersten Halbzeit zeigten sich die Kreisstädter defensiv extrem stark, führten nach fünf Minuten mit 4:0. Schon hier hatte Monser entscheidenden Anteil daran, dass es bei nur acht Gegentoren im ersten Abschnitt blieb. Nach der Pause plätscherte das Spiel etwas vor sich hin. „Gefühlt haben beide Teams zwischenzeitlich gar nicht getroffen“, sagte VSK-Spieler Clemens Böschen. Und tatsächlich zog sich das Spiel. Trotzdem setzte sich der Gastgeber Tor um Tor ab.

Bei 19:13 hatten die Osterholz-Scharmbecker erstmals sechs Treffer mehr. Mit dem 21:15 elf Minuten vor Schluss durch Janis Hilse stellte der VSK jedoch das Torewerfen ein. Nun war es der Gast aus Bremen-Nord, der die Oberhand hatte und wohl auch noch zum Ausgleich gekommen wäre, hätte das Spiel etwas länger gedauert. So aber erlöste die Schlusssirene den VSK beim Stand von 21:20.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Monser; Dunkelberg (2), Hilse (3), Bald, Schwenteck (1), Horst (2), Elflein, Schütte (8/1), Engl (1), Von Oehsen, Böschen (3/1), Gößling (1)