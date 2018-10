War beim Grasberger Kantersieg in Hemelingen dreimal erfolgreich: Lasse Böttchern trug auf diese Weise zum 39:22 bei. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. 22:36 (12:19) lautete der Endstand aus Sicht der Lilienthaler. Grasberg (39:22 bei der SV Hemelingen) und der VSK Osterholz-Scharmbeck (35:31 bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen III) waren dagegen siegreich.

SV Hemelingen – HV Grasberg 22:39 (7:20): Die ersten Minuten waren noch ausgeglichen. Die Grasberger zeigten nach einer kurzen Abtastphase aber besonders in der von Keeper Maik Wiggers angeführten Defensive eine extrem souveräne Leistung, sodass es nach zehn Minuten schon 10:2 für die Gäste stand. Schon zur Pause war die Partie entschieden, denn obwohl Grasberg auch mehrere gute Gelegenheiten ausließ, hatte sich der Favorit bereits auf 20:7 abgesetzt. Die physische Überlegenheit war ausschlaggebend. Im zweiten Abschnitt häuften sich auch bei den Grasbergern die Fehler, ohne dass Hemelingen dies zu einer Aufholjagd nutzen konnte. Nico Schnaars erzielte nach 44 Minuten das 30:13 und markierte insgesamt starke 14 Tore. Mit dem 39:22-Erfolg waren letztlich auch die Trainer Martin Behrens und Jürgen Stanek zufrieden.

HV Grasberg: Wiggers, Täschler; Vetter (4), Hansel (6), Iwen, Schnaars (14/3), Buschmann, Böttcher (3), Wolters (2), Albers (3), Ohlrogge (7/2).

SV Grambke-Oslebshausen II – TV Lilienthal 36:22 (19:12): Schon am Sonnabend unterlag der TV Lilienthal dagegen in Oslebshausen. Trotzdem war Coach Benedikt Wendler nicht unzufrieden mit dem Auftritt seines Teams. Die Lilienthaler mussten nämlich stark ersatzgeschwächt antreten und hielten dafür gut dagegen. Christian Link und Christian Arlt brachten die Gäste auch gleich mit 2:1 in Führung und hatten auch sonst großen Anteil an der guten Anfangsphase der Lilienthaler. Die Gastgeber dagegen waren immer wieder mit Tempogegenstößen erfolgreich und drehten das Spiel schnell.

Doch Arlt und Link, die zusammen acht der ersten neun Treffer für ihr Team erzielten, waren immer wieder mit Schlagwürfen zur Stelle. Die agile 5:1-Deckung der Gäste erledigte zudem einen guten Job. Trotzdem setzte sich Grambke-Oslebshausen bis zur Pause auf 19:12 ab. Nach dem Seitenwechsel schwanden die Kräfte bei den Gästen jedoch mehr und mehr, sodass sich der Spitzenreiter immer weiter absetzte. Grambke-Oslebshausen zeigte sich erbarmungslos und gewann schließlich mit 36:22. „Nach dem extrem schweren Auftaktprogramm wollen wir nun in den Wochen bis Weihnachten die nötigen Punkte gegen die vermeintlich schwächeren Teams der Liga holen“, meinte Wendler anschließend.

TV Lilienthal: Schulaew, Thöne; Arlt (9/3), Link (6), Rullkötter (3), Janssen (2), Letzsch (2), Meyer, Berthold, Gust.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen III – VSK Osterholz-Scharmbeck 31:35 (15:15): Der Start verlief wenig verheißungsvoll. Die Gastgeber gingen gleich mit zwei Toren in Führung und bauten diese bei 7:4 sogar noch etwas aus. Mit dem Treffer von Clemens Böschen zum 5:7 schienen die Kreisstädter aber plötzlich im Spiel zu sein, drehten richtig auf. In sechs Minuten kassierten die Gäste keinen Gegentreffer und machten aus dem 4:7 ein 10:7. Darauf reagierten wiederum die Schwaneweder, sodass es schließlich mit 15:15 in die Pause ging. Auch nach dem Seitenwechsel blieb es ein Hin und Her. Erst führten die Hausherren, dann wieder der VSK. Diesmal ließen sich die Kreisstädter aber nicht mehr beirren und brachten die knappe Führung über die Zeit. Clemens Böschen zeichnete sich mit insgesamt zehn erzielten Toren besonders aus, wenngleich es eine starke Teamleistung war, die zum 35:31-Erfolg führte.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Monser; Dunkelberg (2), Schwenteck (1), Elflein (7), Sillje, Schütte (8/2), Horst (3), Böschen (10), Goeßling (4).