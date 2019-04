Lilienthal. Der SV Lilienthal-Falkenberg stoppte den Negativtrend in der Fußball-Bezirksliga 3 mit dem 3:3 (1:2)-Remis beim Heeslinger SC II. Peer Wehking trug mit einem Doppelpack maßgeblich zum Teilerfolg bei. Bertrand Bingana wartete zudem mit einem Joker-Tor auf.

„Die Moral der Mannschaft wurde belohnt“, teilte Trainer Manuel Weinrich nach dem Punktgewinn mit. Peer Wehking, der als Sechser auflief, brachte die Gelb-Blauen per Volleyschuss in Führung (29.). Malte Ohrenberg (35.) und Calvin Blicharski (38.) drehten den Spieß bis zur Pause um, wobei Ohrenberg mit einem Sonntagsschuss in den Winkel traf.

Nach dem Wechsel staubte Bertrand Bingana nach Vorarbeit von Corvin Kloß zum 2:2 ab (55.). Malte Ohrenberg nutzte einen Foulelfmeter zur erneuten HSC-Führung (61.). Peer Wehking gelang gegenüber nach einem Klasse-Spielzug über Tom Meierdierks und Nils Koehle die passende Antwort zum 3:3-Ausgleich (65.).

Die Gäste, die verletzungsbedingt Daniel Kruse und Kai Kansmeyer im Spiel einbüßten, begegneten dem Favoriten auf Augenhöhe, wie Weinrich erfreut feststellte. Nils Koehle vergab in der Schlussminute sogar eine Riesenchance, als ein HSC-Verteidiger in höchster Not den Knock-out noch abwendete.