Lilienthal. In der Auswärtspartie beim SV Werder Bremen II ließen die Lilienthalerinnen nach Wiederbeginn nur drei Gegentore zu und retteten so nach einem 8:13-Pausenrückstand noch ein 16:16-Unentschieden.

Das Team von Trainerin Bettina Lücke startete nervös, offenbarte ungewohnte Defensivlücken und ging folgerichtig mit fünf Toren Rückstand in die Pause. Doch der TVL zeigte Moral und drehte das Spiel dank einer Energieleistung in der zweiten Hälfte noch. In den Schlussminuten wurde das Spiel zu einem Siebenmeterkrimi. Zunächst verpasste es Amelie Mackowiak bei 15:14-Führung, den Vorsprung für den TVL vorentscheidend auszubauen. Anschließend waren die Bremerinnen mit zwei Strafwürfen erfolgreich – das Lücke-Team lag kurz vor Ende wieder hinten. Erst ein durch Sarah Kennerth verwandelter Siebenmeter in der Schlussminute sorgte für die hart erkämpfte Punkteteilung. „Ein glückliches, aber verdientes Remis“, sagte Lücke.

TV Lilienthal: Kovaleva; Kennerth (9), Brüning (2), Gründel, Grohn, Petuhov, von Paczynski, Ullrich (1), Mackowiak (3), Gieschen (1), Rode.