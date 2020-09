Darf sich nun Bezirksmeister nennen: Floyd Schnaars vom TV Lilienthal. (Karsten Hollmann)

Die Meisterschaften wurden für die Altersklassen U18 (16+17) sowie ältere Geburtsjahrgänge ausgeschrieben. „Wegen der hohen Teilnehmerzahl gab es zwei Läufe. Im ersten starteten die besseren Läufer laut einer Meldezeit von 10:45 Minuten und schneller. Da Floyd aus dem Vorjahr eine 10:40 stehen hatte, kam er deshalb noch in den schnelleren Lauf“, informierte der Lilienthaler Trainer Jan Petermann. In diesem Lauf seien dann auch nur Läufer, die mindestens 16 Jahre und älter waren, am Start gewesen. „Floyd ging vom Start weg ein hohes Tempo an und setzte sich damit deutlich von seiner Konkurrenz ab“, berichtete Petermann.

Mit seiner Zeit unterbot der TVL-Nachwuchsathlet gleichzeitig die Qualifikationsnorm für die Landesmeisterschaften der U18, die in zwei Wochen in Oldenburg stattfinden. Dort tritt der 16-Jährige über die 1500 und die 3000 Meter an. Während Floyd Schnaars im ersten Jahr der U18 startete, mischte sein 14 Jahre alter Vereinskollege Robin Petermann als jüngster Teilnehmer das Starterfeld mit auf. „Robin kam mit seiner Vorjahreszeit von 10:50 Minuten in den zweiten Lauf. Hier setzte er sich von Anfang an mit der fünf Jahre älteren Lea Jerkovic vom LC Hansa Stuhr vom Hauptfeld ab“, ließ sein Vater Jan Petermann wissen.

Persönliche Bestzeit als Ziel

Bis zur 2000-Meter-Marke liefen die beiden noch zusammen. Dann übernahm Robin Petermann die Führung und baute diese bis ins Ziel auf gut 30 Sekunden aus. Er siegte mit einer persönlichen Bestzeit von 10:40,75 Minuten und holte damit den Vizetitel in der U18-Klasse.

Die Landesmeisterschaften der U16 werden bereits am Wochenende in Hannover ausgetragen. Auch Petermann startet im ersten Jahr in seiner Altersklasse. „Beide werden daher den Fokus auf eine Unterbietung ihrer Bestzeit legen. Und vielleicht springt damit ja auch eine gute Platzierung heraus“, hofft Jan Petermann. Stefan Schumacher vom TSV Gnarrenburg siegte in der männlichen Jugend U20 mit 11,62 Sekunden im 100-Meter-Sprint, mit 5,86 Metern im Weitsprung und mit 41,93 Metern im Speerwurf. Seine Klubkollegin Inka Wöhltjen tat es ihm in der weiblichen Jugend W15 im Diskuswurf (21,20 Meter) sowie Speerwurf (25,63 Meter) gleich. Dazu gesellten sich noch Rang zwei im 3000-Meter-Lauf (12:32,08 Minuten) und Position drei im Kugelstoßen (8,41 Meter).

Gnarrenburgs Alyssa Ringe behauptete sich mit 35,11 Metern im Diskuswurf sowie mit 9,23 Metern im Kugelstoßen der weiblichen Jugend U20. Im Dreisprung holte sie mit 9,73 Metern außerdem die Bronzemedaille. Im Speerwurf musste sich Ringe nur Dorothea Hopfmüller vom VSK Osterholz-Scharmbeck um 6,77 Meter geschlagen geben. Hopfmüller behauptete sich auch mit 4,57 Metern im Weitsprung ihrer Altersklasse.

Therese Stelljes vom TSV Gnarrenburg hatte im Kugelstoßen der Frauen mit einer Weite von 9,56 Metern nur gegen Sina Dolle vom MTV Hanstedt um 17 Zentimeter das Nachsehen. Mit 4,47 Metern im Weitsprung schrammte Stelljes als Vierte nur ganz knapp am Sprung auf das Treppchen vorbei.