Das Lilienthaler Tennis-Turnier wurde auf Pfingstsonntag verschoben. (Marijan Murat/DPA)

Eigentlich hätte am bevorstehenden Wochenende ein großes Tennis-LK-Turnier, ausgerichtet vom TC Lilienthal und TC Falkenberg, stattfinden sollen. Doch am vergangenen Wochenende tagte das Präsidium des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen und entschied, dass bis Ende April sämtliche LK-Turniere ausfallen. Somit wird auch die Lilienthaler Veranstaltung nicht stattfinden. Paul Hollwedel (TCL) und Lennart Riemann (TCF) vom Orgateam haben aber bereits kurzfristig reagiert und einen neuen Termin gefunden. Das LK-Turnier wird nun am Pfingstsonntag, 23. Mai, über die Bühne gehen.

Für die kurzfristige Absage hat Hollwedel durchaus Verständnis: „Natürlich haben wir gehofft, dass es stattfinden kann. Aber insgesamt ist das so sicherlich die richtige Entscheidung.“ Nun wird das LK-Turnier mit den Konkurrenzen Herren 30 und 40 sowie Damen 40 für viele Akteure eine ideale Generalprobe für die eine Woche später startende Sommersaison sein. Allerdings merkt Hollwedel an: „Die Meldungen müssen online leider noch einmal vorgenommen werden.“ Für dieses Wochenende waren alle drei 24er-Felder in kürzester Zeit ausgebucht. „Wir hoffen natürlich, dass nun auch alle für den Pfingstsonntag melden“, so Hollwedel.