Lilienthal. Seit vielen Jahren gehören die Schachfreunde (SF) Lilienthal zu den Schwergewichten der hiesigen Schachszene. Die vergangene Saison beendeten die Lilienthaler auf Platz zwei der Landesliga Nord, immerhin vierthöchste Liga im Spielbetrieb. Teammanager Detlef Pott hatte immer wieder betont, zeitnah auch mal die Oberliga in Angriff nehmen zu wollen. Doch daraus wird erst einmal nichts. Denn die SF Lilienthal haben ihre erste Mannschaft aus der Landesliga zurückgezogen.

„Dieser Rückzug, und der damit verbundene Umbau unserer ersten Mannschaft, ist ausschließlich meinem Gesundheitszustand geschuldet“, sagt Pott, der seit vielen Jahren die treibende Kraft hinter dem leistungsorientierten Spielbetrieb in Lilienthal war und ist. Eine lebensbedrohliche Erkrankung warf Pott im September 2018 komplett aus der Bahn, noch immer hat sich der leidenschaftliche Schachfan nicht ganz davon erholt. „Damit ich meine Gesundheit wieder in den Griff bekomme und zügig regeneriere, hatte ich mich entschlossen, an einigen Stellen etwas kürzerzutreten.“ Unter anderem ist davon auch sein Engagement bei der ambitionierten Landesliga-Formation des Vereins betroffen.

Vollstes Verständnis im Umfeld

„Die Organisation des Spielbetriebs in der Landesliga erfordert doch viel Zeit und Kraft und beides habe ich derzeit nicht wirklich“, berichtet Detlef Pott. Bereits im Laufe der vergangenen Spielzeit hatte der erste Vorsitzende des Klubs deshalb mit den Spielerinnen und Spielern gesprochen und diese von seinen Plänen in Kenntnis gesetzt. „Alle hatten und haben Verständnis für die von mir eingeschlagene Vorgehensweise“, sagt Pott, der seine Entscheidung überaus ehrlich und offen begründet: „Lieber Leben und in der Stadtliga spielen, als Tod sein und den Aufstieg in die Oberliga nicht miterleben.“

Trotz der schwierigen Situation ist Pott dabei das Kunststück gelungen, einen Großteil der Mannschaft zusammenzuhalten. Dass die Ur-Lilienthaler Thomas Müller, Claus Meyerdierks oder Jürgen Tönjes den Schachfreunden die Treue halten würden, war durchaus zu erwarten gewesen. Dass mit Vera und Peter Jürgens, sowie Gert Timmermann und Hendrik Hoeksema demnächst Großmeister, FIDE-Meister und Internationale Meister für die Lilienthaler in der Bremer Stadtliga an den Start gehen werden, macht Detlef Pott – zu Recht – stolz.

Dem Vernehmen nach hätten beispielsweise Vera und Peter Jürgens, die ebenso wie Timmermann und Hoeksema zahlreiche Angebote anderer Vereine vorliegen hatten, keine Sekunde darüber nachgedacht, den Verein zu verlassen. „Sie fühlen sich einfach wohl in Lilienthal“, freut sich Pott über das Treuebekenntnis. Mit der nun vorhandenen Mannschaft dürften die Lilienthaler natürlich zum absoluten Favoritenkreis in der Ende September startenden Stadtliga zählen. An einen Aufstieg denken Detlef Pott und Co. aber erst einmal nicht. Jetzt stehen zunächst andere Dinge im Fokus.

„Ich habe ein tolles Vorstandsteam und prima Vereinskollegen, sodass im Verein auch ohne meine Dazutun alles wunderbar funktioniert“, sagt Pott, der sich zuletzt auch außerhalb seines Engagements für die erste Mannschaft rar machen musste im Verein. Und dennoch wäre Pott nicht Pott, wenn er nicht auch jetzt den Blick nach vorne richten würde: „Perspektivisch, und wenn meine Gesundheit es wieder zulässt, werden wir wieder etwas leistungsorientierter vorgehen.“