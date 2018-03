Bauchlandung: Lilienthals Alex-Christian Ruf sieht dem Ball und dem Verdener Sören Radeke hinterher. (Björn Hake)

Verden. Mit einem 3:3 (2:2)-Unentschieden trennten sich die Fußballer des FC Verden 04 und des SV Lilienthal-Falkenberg im einzigen Spiel der Bezirksliga 3. Dass dieses Match überhaupt angepfiffen wurde, ist äußerst diskutabel. Die äußeren Umstände erinnerten eher an eine weitere Disziplin bei den Olympischen Winterspielen denn an ein vermeintliches Spitzenspiel.

Neben den sehr kalten Temperaturen war der Kunstrasen mit einer dünnen Schneeschicht bedeckt, die vieles zur Rutschpartie werden ließ. So wurde in der 30. Minute Schiedsrichterassistentin Katharina Hollo Opfer des Untergrunds, als sie wegrutschte, nach kurzer Behandlungspause aber wieder ihren Dienst verrichten konnte.

Da ist die Welt noch in Ordnung: Lilienthals Jean-Michel Poungue (3. v.l.) nimmt Glückwünsche für seinen Führungstreffer entgegen. (Björn Hake)

Extrem angefressen zeigte sich nach Spielschluss Lilienthals Trainer Michael Rickers: „Ein Skandal, dass hier angepfiffen wurde. Aber wahrscheinlich gab es eine Ansage von der Staffelleitung, die Partie um jeden Preis durchzuziehen.“ Dabei konnte der Gästecoach gerade zu Beginn zufrieden sein mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Früh brachte Jean-Michel Poungue sein Team per Kopf nach einem Eckball in Führung (7.). Anschließend verpasste Patrik Zimmermann auf der Gegenseite gleich zwei Mal den Ausgleich (14., 19.), ehe die Gäste einen bösen Schnitzer von FC-Keeper Stefan Wöhlke nutzten. Bei einem langen Ball verließ Wöhlke etwas übereilt seinen Kasten, verlor den Ball dann im Duell gegen Alexander Lohs, der das Leder von der Außenlinie gekonnt ins verwaiste Tor setzte (21.).

Verdens Trainer Sascha Lindhorst ermahnte sein Team, endlich konzentrierter und einfacher zu spielen. Er fand Gehör. Mit zwei Treffern nach dem gleichen Muster kamen die Gastgeber noch vor dem Pausenpfiff zum Ausgleich. Zunächst brachte Steen Burford den Ball flach vors Tor. Patrik Zimmermann war einen Schritt schneller als sein Gegenspieler und erzielte das 1:2 (24.). Rund zehn Minuten später war es Sturmpartner Maximilian Schulwitz, der die nächste Maßflanke Burfords verwandelte. „Wir wussten, dass Verden immer wieder den Weg durchs Hinterlaufen auf der Außenbahn sucht. Richtig verteidigt haben wir es in diesen Szenen trotzdem nicht“, ärgerte sich Rickers.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Platzherren weiter das Kommando. Pech hatte Steen Burford, dessen Schuss nach einem Eckball noch knapp über das Tor gelenkt wurde (63.). Zwei Minuten später lag sein Team dennoch in Front, als Aboubacar Bamba einen Freistoß aus abseitsverdächtiger Position zum 3:2 ins Netz verlängerte. Anschließend hatten die Gäste Glück, dass Schiedsrichter Manuel Hess (Celle) nach einem Foulspiel an Patrik Zimmermann nicht auf den Punkt zeigte (67.). „Das war ein klarer Elfmeter. Da gibt es wohl keine zwei Meinungen“, haderte Verdens Co-Trainer Tim Gödecke-Steingrube. So blieb es zunächst beim knappen 3:2 für den FC Verden 04, das die Gäste weiterhin an einem Punktgewinn schnuppern ließ.

Und diesen sollten sie in der letzten Spielminute tatsächlich noch erreichen. Bei einem Eckball segelte Stefan Wöhlke unter dem Ball hindurch und eröffnete Christian Holldorf eine Gelegenheit, die dieser sich nicht entgehen ließ. Per Kopf traf der Mittelfeldspieler ins leere Tor. „Wirklich ärgerlich, so spät noch ein Tor zu kassieren. Aus meiner Sicht hatten wir den Sieg verdient, gerade weil die Jungs nach den bitteren 0:2-Rückstand Moral gezeigt haben und noch ins Match zurückgekommen sind“, analysierte Tim Gödecke-Steingrube. „Ein Punktgewinn beim klaren Meisterschaftsfavoriten ist aller Ehren wert“, sagte Michael Rickers.