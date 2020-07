Floorball TV Lilienthal , bezugnehmend auf das Gespräch vom Mittwoch 01.07.20 sende ich ein paar Fotos vom Training mit Hartmut Bunzel (ehemaliger Leichtathletik-Trainer vom SV Werder Bremen). (Frei)

Lilienthal. Als die Floorball-Saison am 12. März dieses Jahres aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen wurde, da hatte die SG Seebergen/Lilienthal, als „Lilienthaler Wölfe“ im Spielbetrieb der Regionalliga Nord/West, eine makellose Bilanz vorzuweisen: 14 Siege aus 14 Spielen! Über die folgende Zwangspause waren sie auch bei den „Wölfen“ alles andere als glücklich. Doch die Zeichen standen da schon ganz eindeutig auf Aufstieg. Inzwischen ist klar: Die „Wölfe“ werden – ohne Qualifikation in irgendeiner Form – in der 2. Bundesliga starten. Und zwar als eines von fünf Teams in der Staffel Nord/West.

Der Verband Floorball Deutschland hat – eine Premiere – eine dreigeteilte 2. Liga ins Leben gerufen, die unter Vorbehalt der weiteren Pandemie-Entwicklung Mitte September in die Punktspiele starten soll. Neben der Staffel Nord/West sind die Staffeln Süd/West und Ost eingerichtet worden (siehe auch Übersicht am Ende dieses Berichts). „Die neue Staffel-Einteilung ermöglicht es uns als Verband, flexibler auf mögliche Spielausfälle in verschiedenen Regionen in Zusammenhang mit der derzeitigen Corona-Pandemie zu reagieren“, so Jan Brandt, für den Spielbetrieb zuständiges Mitglied aus dem Vorstand von Floorball Deutschland.

Gleichzeitig würden die Teams berücksichtigt, die aufgrund der abgebrochenen Saison keine Aufstiegsspiele spielen konnten. Es werde zudem auch einen Vergleich zwischen den Staffeln geben, wobei der endgültige Modus noch nicht feststeht. Vorerst ist das Ganze als Drei-Jahres-Modell angedacht, das zu einer eingleisigen 2. Liga führen soll.

Bei der SG Seebergen/Lilienthal haben sie seit einigen Tagen den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. „Aber am Schläger waren wir noch gar nicht“, berichtet Dennis Heike. Der frühere „Wölfe“-Kapitän ist nach einer einjährigen Auszeit ebenso zurück wie Nils Hallerstede und Fabian Diaz de Armas. Bisher haben sie stets im Freien trainiert, zweimal die Woche statt dreimal wie zu Erstliga-Zeiten. Freilich nur im Athletik- und Fitnessbereich. „Der unbeliebteste Part im Training“, weiß Dennis Heike. Weil mittlerweile die Gemeinde Lilienthal die Hallen für den Trainingsbetrieb mit Einschränkungen freigegeben hat, wollen aber auch die „Wölfe“ die Indoor-Chance nutzen, zumal bei schlechtem Wetter. Die Damen-Mannschaft und die Jugendteams – mit U9, U11, U13, U15 und U17 in allen Altersbereichen komplett bestückt – seien sowieso schon in der Halle. „Ohne Zweikämpfe zwar“, erklärt Dennis Heike, „aber Technik- und Schuss-Übungen machen sie schon.“

Obendrein konnten sie den bekannten Bremer Leichtathletik-Trainer Hartmut Bunzel dazu bewegen, wie in der Vergangenheit schon, immer wieder mal unterstützend auf dem Schoofmoor-Areal einzugreifen. So wie auch am vergangenen Mittwoch. Der Bedarf an Übungsleitern ist bei den „Wölfen“ wirklich vorhanden. „Wir haben ein Luxusproblem – mit einem 34-köpfigen Trainingskader“, erklärt Dennis Heike.

Die sechs Akteure, die man vor einem Jahr an den TV Eiche Horn verloren hatte, sind übrigens wieder zurück: Miro Siljamo, Erik Ebbinghaus, Leon Bauer, Felix Stierle, Hannes Röttger sowie Luis Moes. Bis auf Siljamo hatten alle in Lilienthal nicht nur das Floorball-Einmaleins gelernt, sondern sich zu Hochkarätern entwickelt. In Horn hatten sie eine Chance gesehen, schnell wieder erstklassig zu spielen – doch daraus wurde nichts.

Die Bremer wurden „nur“ Tabellenzweiter, was am Ende nicht für den Aufstieg in die 1. Bundesliga ausreichte. Denn nach den Absagen des Final Four, des Bundesfinales und der Deutschen Meisterschaft wollte der Verband Floorball Deutschland auch keine Relegations- oder Aufstiegsspiele mehr spielen lassen. Dafür wurde die 1. Liga auf zwölf Teams aufgestockt. Einen Absteiger aus der 1. Liga gibt es nicht. Aus den bisher zwei Staffeln der 2. Liga erhielten die zum Zeitpunkt des Saisonabbruches erstplatzierten Teams Blau-Weiß 96 Schenefeld und DHfK Leipzig Zutritt zum Floorball-Oberhaus.

„Wir freuen uns schon auf die Derbys mit Eiche Horn“, hofft Dennis Heike natürlich auf einen baldigen Punktspielbetrieb. Organisatorisch sind sie bei den „Wölfen“ bestens vorbereitet. Die bisherigen Trainer Lukas Bieger (TV Lilienthal) und Michael Volling (VfR Seebergen) gehören weiterhin zum „Rudel“ wie auch Physiotherapeut Michael Rothgeber und Mentaltrainerin Gudrun Hallerstede. Neu hinzugekommen sind zwei Teammanagerinnen: Anike Urumovic und Christa Warncke. Sie stellen das Bindeglied dar zwischen Staff und Abteilungsleitung mit Organisationsaufgaben von Spielbetrieb bis Trainingslager. „Und sie sollen für das Wohl unserer jungen Mannschaft sorgen“, frohlockt Dennis Heike. Er hat vor dem großen Umbruch die glorreichen Zeiten beim mehrfachen deutschen Vize-Meister und Pokalsieger ja selbst erlebt. Manchmal soll sich Geschichte ja doch wiederholen . . .

Weitere Informationen

2. Floorball-Bundesliga

Staffel Nord/West

Baltic Storms (Schleswig-Holstein), TV Eiche Horn Bremen (Bremen), Lilienthaler Wölfe, Hannover Mustangs (beide Niedersachsen), Dümptener Füchse (Nordrhein-Westfalen)

Staffel Süd/West

Tollwut Ebersgöns (Hessen), Sportvg. Feuerbach (Baden-Württemberg), FC Stern München, Donau-Floorball Ingolstadt/Nordheim (beide Bayern), FC Rennsteig Avalanche (Thüringen)

Staffel Ost

SCS Berlin (Berlin), FBC Potsdam (Brandenburg), USV Halle Saalebiber, PSV 90 Dessau, TSG Füchse (alle Sachsen-Anhalt), Unihockey Igels Dresden, USV TU Dresden (beide Sachsen)