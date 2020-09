Lilienthal. Was wäre das für ein Spektakel geworden? Die Floorballer der Lilienthaler Wölfe empfangen zum Auftakt der neuen Saison in der 2. Liga Nord/West ausgerechnet den großen Rivalen TV Eiche Horn zum Auftaktspiel in der heimischen Schoofmoorhalle. Und nach über einem halben Jahr Punktspielpause platzt die Halle beim mit Spannung erwarteten Derby aus allen Nähten.

Das eine, nämlich die Ansetzung Lilienthal gegen Horn, wird am morgigen Sonnabend (Anpfiff 18 Uhr) genau so über die Bühne gehen. Doch auf den Tribünen der Schoofmoorhalle werden dann lediglich 50 Zuschauer Platz nehmen dürfen. Schuld daran ist, natürlich, mal wieder Corona. 150, wenn nicht über 200 Zuschauer, wären unter normalen Umständen vermutlich dabei gewesen, wenn die „Wölfe“ mal wieder mit den Hornern in einem Punktspiel die Klingen kreuzen. Auch Lukas Bieger hat schon viel von den früheren Duellen der Ortsrivalen gehört. Jetzt ist der Lilienthaler Spielertrainer zum ersten Mal selbst hautnah dabei.

„Das macht es auch für mich noch etwas besonderer“, lässt Bieger wissen, der dem Saisonauftakt mit großer Vorfreude entgegenfiebert. Ein Saisonstart gegen Horn – da bedarf es auch keinerlei besonderer Motivation mehr beim Team. Die Trainingswoche, so Bieger, sei „extrem intensiv“ gewesen. Das liegt zum einen am bevorstehenden Saisonstart, zum anderen aber auch an dem knapp verlorenen Pokalspiel in Berlin. „Diese Partie haben wir noch einmal genau aufgearbeitet und darüber gesprochen“, berichtet Bieger. Zwar sei sein Team in der Hauptstadt eine Zeit lang drückend überlegen gewesen, doch nach zahlreichen vergebenen Chancen, schien der Glaube und – noch schlimmer – der Wille zu schwinden. Diese „Charakterfrage“ (Bieger) sei auch für die kommenden Wochen ein ganz wichtiges Thema, wenn das junge Wolfsrudel seine selbst gesteckten Ziele erreichen will. Und diese Ziele haben es durchaus in sich: „Wir wollen die Liga schon gerne gewinnen“, sagt Lukas Bieger und fügt hinzu: „Diesen Anspruch haben wir einfach an uns selbst formuliert.“

Fünf Klubs treten in der 2. Liga Nord/West an, spielen insgesamt dreimal gegeneinander, ehe die Play-offs starten. Da wollen die Lilienthaler dann gerne mit von der Partie sein. Genau das wollen auch die sechs Rückkehrer Miro Siljamo, Erik Ebbinghaus, Leon Bauer, Felix Stierle, Hannes Röttger sowie Luis Moes, die bei den „Wölfen“ die bessere Perspektive sahen und deshalb nach nur einem Jahr aus Horn zurück nach Lilienthal wechselten. „Und dass ihre Entscheidung richtig war, wollen sie natürlich gleich im ersten Spiel gegen Eiche beweisen“, sagt Lukas Bieger.

Besonders Leon Bauer und Luis Moes hätten sich in den vergangenen Wochen noch einmal deutlich entwickelt und sich zu echten Führungsspielern gemausert. „Wir haben allerdings wenig Zweitligaerfahrung im Kader“, sieht Lukas Bieger zumindest am Anfang der Saison ein kleines Problem. „Die Liga ist schon anders, körperbetonter. Da kann es auch sein, dass wir am Anfang mal Spiele verlieren. Dennoch wollen wir von unserer grundsätzlichen Zielsetzung nicht abweichen.“

Die Entwicklung der jungen Mannschaft sei im vergangenen Jahr schon rasant gewesen, als man die Regionalliga mit einer perfekten Saison dominierte. Deshalb ist sich das Lilienthaler Trainergespann sicher, dass auch in den kommenden Monaten früher oder später der Entwicklungssprung kommen werde. Doch nun freuen sich alle erst einmal auf das Derby gegen Horn – und darüber, dass überhaupt wieder Zuschauer zugelassen sind. Eine Abendkasse wird es nicht geben, die 50 Plätze wurden über ein internes System verteilt. Lukas Bieger nimmt es mit Gelassenheit: „In Berlin waren nur zwölf Zuschauer in der Halle, und da war auch ganz schön was los. Manchmal reicht es, wenn 50 Zuschauer richtig Alarm machen.“ Bei diesem Spiel dürfte das definitiv so sein.

Weitere Informationen

Der Lilienthaler Zweitligakader 2020/2021:

Goalies: Milan Urumovic, Nils Westphal, Nils Hallerstede, Dennis Peper

Abwehr: Miro Siljamo, Benjamin Schmidt, Dennis Heike, Erik Ebbinghaus, Florian Meyer, Frank Brinkmann, Jan Hoffmann, Justus Wölbern, Leon Bauer, Lukas Bieger, Yuri Oetting

Angriff: Lasse Klefeker, Frithjof Pfennig, Hannes Röttger, Jan Heydenreich, Luis Moes, André Heißenbüttel, Paul Röttger, Philipp Schneider, Tom Noth, Daniel von der Heyde, Fabian Diaz de Armas, Felix Stierle, Jonas Schneider, Luke Plenge, Malte Wedde, Marvin Eilers, Marvin Richrath, Max Lukas Klefeker