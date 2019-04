Wie schon im Hinspiel (unser Bild) durften sich die Lilienthaler Floorballer erneut über einen Erfolg gegen Weißenfels freuen. (Christian Kosak)

Lilienthal. Sie haben es geschafft: Die Floorballer vom TV Lilienthal stehen im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft. Auch in der zweiten Partie gegen den großen Favoriten UHC Sparkasse Weißenfels zeigten die „Wölfe“ eine überragende Mannschaftsleistung und machten den Finaleinzug durch einen verdienten 8:5 (3:2, 2:2, 3:1)-Auswärtserfolg vorzeitig klar.

Angesichts der sensationellen Abschiedstournee des TVL gehen einem zwar langsam die Superlative aus, Teammanager Daniel von der Heyde fasste das Spielgeschehen im Anschluss aber dennoch sehr treffend zusammen. „Das ist der absolute Wahnsinn und wie im Traum. Das gesamte Team hat wieder super gespielt. Heute wird definitiv eine lange Nacht“, strahlte das fassungslose Urgestein.

Dabei fanden die Lilienthaler eine Woche nach ihrer Galavorstellung zum Auftakt überhaupt nicht in die Partie. Titelverteidiger Weißenfels war der Wille zur Revanche für die Pleiten im Pokal und im Hinspiel deutlich anzumerken. Von Beginn an standen die Gäste unter immensem Druck. So dauerte es nur 180 Sekunden, bis die Hausherren in Führung gingen. Sieben Minuten später erhöhte Thomas Händler per Penalty sogar auf 2:0.

Überzahlspiel genutzt

Manch einem der mitgereisten TVL-Anhänger wurde da schon angst und bange, zumal Weißenfels sich in den vergangenen Jahren immer wieder als unüberwindbarer Stolperstein präsentiert hatte. Doch in dieser verrückten letzten Spielzeit läuft eben alles anders. Kurz nach dem zweiten Tor erhielten die Hausherren eine Zweiminutenstrafe – dieses Powerplay zum richtigen Zeitpunkt sollte die „Wölfe“ wieder zurück in die Partie bringen. Lukas Bieger erzielte auf Vorlage von Janos Bröker den wichtigen Anschlusstreffer – und plötzlich präsentierten sich die zuvor so nervösen Gäste in ihrer absoluten Topform.

Nicht einmal 60 Sekunden später sorgte Niklas Bröker nach einem Konter für den Ausgleich, nur zwei Minuten hiernach gelang Panu Hallamaa mit einem trockenen Handgelenksschuss gar die Führung. Mit dieser ging es auch ins Mitteldrittel, in dem die schon zuvor hochklassige Auseinandersetzung weiter Fahrt aufnahm. Beide Mannschaften lieferten den begeistern Zuschauern ein echtes Floorball-Spektakel. Lilienthal überzeugte durch überragendes Defensivverhalten und Effektivität im Abschluss. Zwar mussten die kampfstarken Gäste kurz nach Wiederanpfiff den Ausgleich hinnehmen, Niklas Bröker und Ole Appenrodt brachten die „Wölfe“ durch Powerplay-Treffer aber auf die Siegerstraße.

Weißenfels rannte zwar weiter mit viel Leidenschaft an, bis zur Drittelpause gelang dem Rekordchampion aber nur noch ein Tor. Und das lag auch an TVL-Keeper Nils Hallerstede, der die Hausherren mit zahlreichen Wahnsinnsparaden förmlich zur Verzweiflung trieb. Auch im letzten Abschnitt blieb die Intensität ungemein hoch, Lilienthal behielt aber auch hier in den wichtigen Situationen die Ruhe. Maximilan Spöhle belohnte sein Team für den beherzten Kampf dann mit dem wichtigen 6:4 (51.). Auch in der Schlussphase, als die Gastgeber den Torwart längst vom Feld genommen hatten, hielt das Lilienthaler Bollwerk stand.

Fabian Diaz de Armas und Felix Stierle, der für den schwer an der Schulter verletzten Erik Ebbinghaus in die Partie gekommen war, sorgten mit Empty-Net-Treffern endgültig für die Entscheidung. Der unbändige Lilienthaler Jubel kannte keine Grenzen mehr, daran änderte der Weißenfelser Schlusspunkt durch Henry Backman nichts mehr. Auch der finnische Übungsleiter war nach dem neuerlichen Überraschungscoup für seine Verhältnisse begeistert: „Ich bin sehr zufrieden. Die Jungs haben auch nach dem schwachen Start an ihre Fähigkeiten geglaubt und unserem Plan vertraut. Wir freuen uns jetzt auf das Finale, denn unser Job ist noch nicht getan“, erklärte Backman.

Die Lilienthaler wollen natürlich den Titel. Die letzte Hürde wird der bärenstarke MFBC Leipzig um den Ex-Lilienthaler Mark-Oliver Bothe sein, gegen den es in der regulären Saison zwei Pleiten setzte. Doch wer dreimal in Folge den Angstgegner schlägt, dem ist auch im letzten Akt einiges zuzutrauen.

TV Lilienthal: Spöhle, Hallerstede; Janos Bröker, Brinkmann, Ebbinghaus, Niklas Bröker, Appenrodt, Spöhle, Bauer, Bieger, Diaz de Armas, Moes, Klefeker, Siljamo, Hallamaa, Heike, Vuorsalo, Stierle.