Mit dem SV Lilienthal-Falkenberg hat Nils Koehle zuletzt zwei wichtige Siege gefeiert. Trotzdem ist die Abstiegsgefahr des Bezirksligisten weiterhin akut. (Tobias Dohr)

Lilienthal. Das wird schon wieder. Dachten sich zumindest die Fußballer des SV Lilienthal-Falkenberg so. Das taten sie übrigens ziemlich lange. Selbst dann, als sich der Bezirksligist immer mehr der gefährlichen Abstiegszone näherte. Es schien fast so, als würden die Lilienthaler sehenden Auges ins Verderben rennen. So wirklich angenommen hatte die Mannschaft den Abstiegskampf jedenfalls nicht. Eine Mannschaft, deren Qualität eigentlich ausreichen sollte, um im oberen Tabellendrittel angesiedelt zu sein – und nicht im unteren. Aber genau diesen Nachweis blieben die Lilienthaler lange schuldig, bis vor drei Wochen etwas passierte, was ein Umdenken bewirkt hat. Und siehe da, der SV Lilienthal-Falkenberg gewann auf einmal wieder.

Es ist nun aber beileibe nicht so, dass die Mannschaft die Zeichen der Zeit von allein erkannt hätte. Sie musste vielmehr darauf gestoßen werden. Und zwar durch den Rücktritt des gesamten Trainerteams um Manuel Weinrich. „An ihnen lag es nicht, es war ein super Gespann“, erzählt Kapitän Nils Koehle und fügt an: „Es lag an uns.“ Die sofortige Demission von Weinrich und Co. hat ihre Wirkung somit nicht verfehlt. „Wir sind aufgewacht“, umschreibt es Nils Koehle. Nach zuvor sechs Spielen ohne Erfolg (ein Unentschieden) holte der SV Lilienthal-Falkenberg zuletzt zwei Siege. Überlebenswichtige Siege könnte man dazu sagen, denn die Situation ist nach wie vor kritisch. Die Blau-Gelben nehmen nur deshalb den ersten Nicht-Abstiegsplatz ein, weil sie gegenüber dem punktgleichen 1. FC Rot-Weiß Achim das bessere Torverhältnis aufweisen. Und beide Kontrahenten treffen in zwei Wochen noch im direkten Duell aufeinander. Aus dem Schneider sind die Blau-Gelben also noch lange nicht.

Aber zumindest sind sie nun im Abstiegskampf angekommen. Auch mental. „Unsere Einstellung hat einfach nicht gestimmt“, sagt Nils Koehle und packt sich bei dieser Einschätzung an die eigene Nase. So schade der Rücktritt des Trainertrios in seinen Augen auch gewesen sei, so ließe sich der positive Nebeneffekt nicht verhehlen. Denn wirklich verändert hat die Mannschaft in dieser Zeit, die von Interimscoach Pascal Klinckradt betreut wird, kaum etwas. Fußball ist halt doch oft zu einem Großteil reine Kopfsache. Auch in den Amateur-Ligen.

Der Abstiegskampf ist für den SV Lilienthal-Falkenberg in der Tat Neuland. Seit dem Aufstieg vor drei Jahren nahm der Verein zunächst einen starken vierten und danach den siebten Platz ein. „Die meisten von uns haben damit noch überhaupt keine Erfahrung gesammelt“, meint Nils Koehle und schließt sich diesbezüglich mit ein. Zudem sei die Mannschaft „sehr, sehr jung“. Ein Faktor, der nicht gänzlich außer Acht gelassen werden könne, meint Koehle.

Eine Entschuldigung soll dies freilich nicht sein, allenfalls eine Erklärung. Das Gute aber ist, dass die Lilienthaler es „noch in der eigenen Hand“ hätten, den Abstieg zu verhindern. „Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, schaffen wir das auch“, gibt sich der Kapitän zuversichtlich. Er mag gar nicht daran denken, dass der Klassenerhalt bereits gesichert wäre, wenn sich der SV „LiFa“ bis vor Kurzem nicht immer diese Ausrutscher erlaubt hätte. Gegen Bothel etwa, oder auch gegen das bereits abgestiegene Schlusslicht TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf. „Wir haben neun Punkte liegen gelassen, die wir normalerweise eigentlich eingefahren hätten“, rechnet Nils Koehle vor. Punkte, die dem Team nun schmerzlich fehlen.

Der Abstiegskampf dürfte daher bis zum letzten Spieltag offen sein. Vorentscheidenden Charakter räumt er dabei dem Spiel in zwei Wochen gegen den direkten Konkurrenten aus Achim ein. „In den Abstiegskampf ist zuletzt ja auch viel Bewegung reingekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass sich Achim gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck durchsetzen würde“, so der Mittelfeldmann. Was ihn in seiner Meinung nun noch mehr bestärkt, sich nicht auf andere zu verlassen, sondern auf die eigenen Stärken zu konzentrieren – und diese auch weiterhin abzurufen. Ganze vier Spiele müssen die Lilienthaler, die an diesem Sonntag den MTV Riede empfangen, noch bestreiten. Spätestens dann wissen sie, ob sie auch weiterhin in der Bezirksliga spielen. Nicht auszudenken wäre es, wenn der SV Lilienthal-Falkenberg tatsächlich abstiege. Es ranken sich ohnehin schon ein paar Fragezeichen bei einigen Spielern, was den Verbleib über diese Spielzeit hinaus betrifft. „Es gibt schon den einen oder anderen, der noch überlegt“, verrät Nils Koehle. Er selbst gehört auch dazu. Das habe allerdings nichts mit der momentanen Situation zu tun, „das war schon vorher so“, sagt er. Diesen Gedanken stellt er derzeit jedoch hintenan. „Ich werde auf jeden Fall mit voller Konzentration weiterhin alles für Lilienthal geben“, versichert er.

Zur Sache

Das Restprogramm

So., 12.5: MTV Riede (H)

So., 19.5: 1. FC Rot-Weiß Achim (A)

So. 26.5: TSV Etelsen (H)

So., 1.6: SV Pennigbüttel (A)