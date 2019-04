Jesse Backman, Trainer der Lilienthaler Floorballer, war hinterher als Tröster gefragt. An die starke Leistung aus der Vorwoche vermochte der Bundesligist in der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft nicht anzuknüpfen. (Kosak)

Lilienthal. Es hat nicht sollen sein: Eine Woche nach der bitteren 9:10-Heimpleite verloren die „Wölfe“ am Sonnabend auch das Rückspiel gegen den MFBC Leipzig. Vor fast 500 Zuschauern setzte es in der sächsischen Metropole eine deutliche 5:10-Niederlage (0:3/3:2/2:5). Somit verabschieden sich die Lilienthaler mit der vierten Vizemeisterschaft in Folge aus der höchsten Spielklasse.

Dementsprechend groß war die Enttäuschung. „Natürlich flossen auch einige Tränen, und es herrschte eine komische Stimmung. Bis man sich über die tolle Saison und den Pokalsieg freuen kann, wird es sicherlich ein paar Tage dauern“, gewährte Teammanager Daniel von der Heyde einen Blick in die Gefühlswelt der Mannschaft. Die fand sieben Tage nach dem späten Schock beim schon sicher geglaubten Sieg im Auftaktspiel überhaupt nicht in die Partie und gab das Rückspiel quasi schon im ersten Drittel ab. „Verloren haben wir dieses Duell aber schon vor einer Woche. Dieser mentale Crash hat uns tief getroffen, davon haben wir uns einfach nicht erholt“, erklärte Headcoach Jesse Backman.

Trotz großen Willens funktionierte im Spiel der Gäste von Beginn an überhaupt nichts. Die zuletzt so bärenstarke Defensive bekam die Kombinationen der Leipziger nicht in den Griff, in den meisten Situationen kamen die TVL-Akteure einen Schritt zu spät. Die Hausherren, die extrem druckvoll agierten, erspielten sich so zahlreiche Chancen. Nach knapp acht Minuten war es dann auch soweit, Svenson Hoppe erzielte die überfällige Leipziger Führung. Auch in der Folgezeit sollte sich nichts ändern: Leipzig hielt das Tempo unglaublich hoch und ließ den „Wölfen“ überhaupt keine Luft zum Atmen. Gerade das sonst so überragende Lilienthaler Konterspiel wurde konsequent unterbunden, Torchancen erspielten sich Janos Bröker und Co. kaum. Stattdessen erhöhte Mark-Oliver Bothe nach 13 Minuten gegen seinen ehemaligen Verein, nur drei Zeigerumdrehungen später sorgte Jiri Tikkanen für die frühe Vorentscheidung.

Als der TVL zu Beginn des Mitteldrittels sogar das 0:4 kassierte, drohte ein Debakel. Doch dann wachte das Team von Jesse Backman endlich auf und fand besser in die Partie. Beim ersten Tor musste dennoch der Zufall mithelfen: Ein parierter Schuss landete am Kopf eines Leipziger Verteidigers und sprang von dort ins Gehäuse (26.). Zwar schlugen die Hausherren kurz darauf zurück, dennoch waren jetzt die Lilienthaler am Drücker. Niklas Bröker durch einen Powerplay-Treffer (31.) und Maximilian Spöhle (39.) brachten ihre Farben plötzlich auf 3:5 heran, das Spiel schien tatsächlich zu kippen. Allerdings fehlte den Gästen in dieser Phase immer wieder das nötige Glück, Leipzigs Schlussmann Pavel Lubentsov zeigte sich außerdem in Topverfassung. Das mögliche Comeback blieb so aus.

Leipzig baute den Vorsprung durch zwei Tore im Schlussdrittel wieder aus. Lilienthal besaß zwar weiterhin deutlich mehr Spielanteile, mehr als zwei Tore durch Niklas Bröker und Ole Appenrodt sollten aber nicht herausspringen. In der Schlussphase sorgten die Gastgeber durch drei „Empty-net-Tore“ vielmehr für die Entscheidung und zerstörten so den großen Lilienthaler Traum.

Trotz aller Trauer haben die „Wölfe“ eine grandiose Abschiedssaison gespielt – und sich so den Respekt ihres ehrgeizigen Trainers verdient. „Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft. Wir haben vor und während der Saison einige wichtige Spieler verloren, zudem ist durch die Rahmenbedingungen viel auf die Spieler eingeprasselt. Die Jungs sind aber von Woche zu Woche gewachsen und haben alles gegeben“, sagte Jesse Backman nach einer turbulenten Spielzeit, die nun ohne Happy End zu Ende ging.