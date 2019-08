Hürde genommen: Luca Tom Stel (hier auf einem Archivfoto) setzte sich mit dem SV Lilienthal-Falkenberg leicht und locker gegen den FC Hambergen II durch. (Maximilian von Lachner)

Lilienthal. Weit auseinander bewegte sich in der Fußball-Kreisliga Osterholz das Leistungsniveau des SV Lilienthal-Falkenberg und des FC Hambergen II beim Direktvergleich im Schoofmoor-Stadion. Die Elf von Trainer Hassan Jaber fuhr einen deutlichen 6:0 (4:0)-Kantersieg ein. Christian Lübsin (zwei), Yannik Niemann, Kai Kansmeyer, Patrick Manig und Nils Koehle entfachten den Torreigen für den Bezirksliga-Absteiger.

Coach Jaber schenkte mit den beiden 18-jährigen Christian Lübsin und Kai Kansmeyer erneut „jungen Hüpfern“ das Vertrauen. Die beiden Rohdiamanten im Trikot des SV Lilienthal-Falkenberg rechtfertigten mit platzierten und präzisen Abschlüssen das in sie gesetzte Vertrauen. Der Lilienthaler Trainer war trotz des Schützenfestes aber nur bedingt zufrieden mit den Darbietungen seiner Offensivkräfte. „Bei uns fehlt vorne der Killerinstinkt. Es war ein ganz normaler Arbeitssieg“, ging Jaber mit seiner Mannschaft nach Spielende etwas hart ins Gericht. Am Erfolg gab es indes auch in der Höhe kaum etwas zu deuteln. Zu sehr waren die Platzherren Chef im Ring.

Das Eckenverhältnis sprach auch nach Ablauf der 90 Minuten eindeutig für den Titelaspiranten (12:2). Der FC Hambergen II stand lediglich einmal ganz dicht vor einem Torerfolg. Schlussmann Malte Börtzow zeigte da nach Freistoß von Timon Pretzel eine Unsicherheit. Der Ball trudelte gerade noch zur Ecke (17.). Yannik Niemann hatte zuvor mit einem Klassetor den Torreigen eröffnet. Der Ex-Spieler des TSV Worphausen bugsierte das Spielgerät nach einer Ecke von Kai Kansmeyer volley zum 1:0 ins lange Eck (10.). Eine Ballstafette der beiden Youngster Christian Lübsin und Kai Kansmeyer verhalf dem Gastgeber zum 2:0-Vorsprung. Der beidfüßig mit einem satten Abschluss ausgestattete Kai Kansmeyer vollendete per Linksschuss (26.). Christian Lübsin (40.) und Patrick Manig (45+1.) sorgten mit weiteren Toren dafür, dass die Partie für die Hausherren früh in ruhige Bahnen verlief.

Patrick Manig konnte bei seinem Tor zum 4:0 allerdings von Glück reden, dass er zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Platz stand. Der Routinier hatte sich zunächst eine umstrittene Gelbe Karte eingehandelt (24.). Danach erlaubte sich der Ex-Dannenberger ein weiteres verwarnungswürdiges Foul. Referee Volker Scheper ließ Gnade vor Recht ergehen (31.). „Kommt Jungs, spielt die Bälle flach. Auf dem Boden sind wir stärker“, forderte Hassan Jaber seine Spieler dazu auf, mit vertikalen Kombinationen zu operieren.

Für den FC Hambergen II ging es nach der Pause darum, bei den hohen Temperaturen Schadensbegrenzung zu betreiben. „Es war eine eindeutige Geschichte. Wir haben nicht wirklich zugreifen können“, deutete Gäste-Coach Gero Thiel an, dass der Zebra-Reserve die Grenzen aufgezeigt wurden. Nils Koehle (66.) und Christian Lübsin (68.) schraubten das Resultat auf 6:0 in die Höhe. Sinan Schausberger vergab noch in freier Schussposition per Direktabnahme eine große Möglichkeit für den SV Lilienthal-Falkenberg (87.).

Nach der 0:5-Abfuhr aus der Vorwoche beim FC Worpswede setzte es für die Rot-Weißen damit eine weitere herbe Niederlage gegen einen Kandidaten für die Meisterschaft und den Aufstieg. „Worpswede ist ein bisschen stärker im Zentrum, Lilienthal besser über die Außenpositionen“, zog Gero Thiel einen Quervergleich der beiden ambitionierten Kreisligisten.