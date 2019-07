Zeki Min Celikkilic lieferte sich mit seinem Kontrahenten ein spannendes Finale. Am Ende musste er sich aber geschlagen geben. (Ingo Jagels)

Landkreis Osterholz. Denn ohne die Hilfe der benachbarten Vereine vom TC Lilienthal, TC Falkenberg und SV Komet Pennigbüttel wäre das 5. Hamme-Wörpe-LK-Tennisturnier wohl buchstäblich ins Wasser gefallen. Denn nachdem am stürmischen Sonnabend nach heftigen Gewitterschauern und Wolkenbrüchen einige Partien nicht ausgetragen werden konnten, holten die Veranstalter nur dank einer großen Gemeinschaftsaktion die verlorene Zeit am Sonntag wieder auf.

Am Ende konnten die Sieger der 18 Turniere so doch noch rechtzeitig gekürt werden – und das Organisatorenteam um Turnierleiter Udo Grotheer zufrieden auf das Geleistete zurückblicken. „Das Turnier hat in diesem Jahr sämtliche Rekorde gebrochen“, sagte Grotheer angesichts von 254 Meldungen, fast doppelt so viele wie in den Vorjahren. Und dabei mussten sogar noch etwa 40 Meldungen komplett gestrichen werden, weil sie zu spät kamen, oder aber die entsprechenden Felder schon voll waren. Am Ende wurden exakt 241 Spiele an drei Tagen ausgetragen.

„Brille“ im Endspiel

Im Hauptfeld der Herren 30 setzte sich etwas überraschend der ungesetzte Dennis Rademann (TV Bexhövede) durch. Bei den Herren 60 hatte Mike Cool vom Bremer TV keine Probleme, den Turniertitel zu holen. Eine souveräne Vorstellung gab der an drei gesetzte Günter Lehmann vom TC „Eiche“ Neu St. Jürgen ab. Im Hauptfeld der Herren 65 setzte er seine Gegner jeweils mit klaren Zweisatzsiegen matt. Im Endspiel verpasste er seinem Kontrahenten Dieter Bartels vom Hamberger TC dann sogar „die Brille“.

Hans-Günther Ehlert, bei den Herren 70 im Hauptfeld an Position vier gesetzt, hatte einiges Glück, um in das Endspiel zu gelangen. In den Vorrunden gewann er gegen seine Konkurrenz jeweils im engen Matchtiebreak mit 15:13 gegen Rüdiger Kahrs (Rotenburg) und Werner Stenkamp (Huder TV) mit 14:12. Im Endspiel fehlte die Kraft, und beim Stande von 0:5 im ersten Satz gab er schließlich durch Aufgabe den Titel an den ungesetzten Reinhard Riesick (Vorwärts Buschhausen).

Der Höhepunkt des Turniers war dann zweifelsohne das Endspiel der Herren, wo Johannes Gildemeister vom TC Worpswede auf Zeki Min Celikkillic vom TC Falkenberg traf. Etwa 40 Zuschauer hatten sich am Centercourt in Worpswede eingefunden und sahen tolle Ballwechsel. Beide Spieler kämpften um jeden Punkt, am Ende setzte sich der konditionell etwas stärkere Gildemeister mit 6:4 und 6:4 durch. Die Damenfelder litten im Gegensatz zu den Herren unter Meldemangel. „Auch andere Turnierveranstalter sehen eine schlechte Entwicklung im Damentennis“, sagte Ude Grotheer. „Das ist sehr schade, zumal diese Veranstaltung besonders Wert auf Meldungen im unteren Segment der Leistungsklassen legt“, ergänzte der Turnierleiter. Bei den Damen setzte sich am Ende Janina Michaelis vom TSV Sandhausen die Krone auf.

Weitere Informationen

Die Sieger

Herren, LK 8-23: Joh. Gildemeister (TC Worpswede)

Herren, LK 17-23: Bennet Bauer (TC Beckedorf)

Herren 30, LK 8-23: Dennis Rademann (TV Bexhövede)

Herren 40, LK 8-23: Markus Haar (TC Grasberg)

Herren 40, LK 17-23: Arndt Sonntag (TC Grasberg)

Herren 50, LK 8-23: Bernd Osterhorn (Bremer HC)

Herren 50, LK 17-23: Thomas Langer (TC Osterholz-Sch,)

Herren 60, LK 8-23: Mike Cole (Bremer TV von 1896)

Herren 60, LK 17-23: Thomas Dietrich (TC Worpswede)

Herren 65, LK 8-23: Günter Lehm. (TC Neu St. Jürgen)

Herren 65, LK 17-23: Heino Philipp (TC GW Oldenburg)

Herren 70, LK 8-23: Reinhard Risick (SV Buschhausen)

Herren 70, LK 17-23: Eckhard Jung (Bremer TC von 1912)

Damen, LK 17-23: Janina Michaelis (TSV Sandhausen)

Damen 40, LK 17-23: Ilka Bobzien (TV Bierden)

Damen 50, LK 8-23: Gabriele Salewski (Bremerhav. TV)

Damen 50, LK 17-23: Hania Schöling (Borgfelder TC)

Damen 60, LK 17-23: Monika Bolte (Huder TV)