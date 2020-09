Osterholz-Scharmbeck. Nach einem erfolgreichen Abschluss von Maris Meyerdierks ins lange Eck (2.) fehlte den Gastgebern Kreativität und Durchschlagskraft. Gerade zu Beginn der zweiten Hälfte fehlte ein Akteur, der das Spiel an sich riss. Ein Elfmetertor von Karim Kanafani nach Foul an Niklas Schumacher brachte wieder Sicherheit. Nur fünf Minuten später hielt Maris Meyerdierks seinen Fuß in einen Schuss von Tim Bormann zum 3:0 hinein. Johannes Wegener erhöhte auf 4:0, ehe der starke Jarno Schnieders das 5:0 durch Niklas Schumacher vorbereitete.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Süß; Schnieders, Holstein, Melzer, Raschen, Schumacher, Bormann, Wegener, Kanafani, Westphal, Meyerdierks (eingewechselt: Lüdtke, Saglam, Brünjes, Plog)

Tore: 1:0 Maris Meyerdierks (2.), 2:0 Karim Kanafani (63./Foulelfmeter), 3:0 Maris Meyerdierks (68.), 4:0 Johannes Wegener (72.), 5:0 Niklas Schumacher (87.) FM