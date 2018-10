Nach seinem zügigen Sieg beim SK Nordhorn-Blanke II ging es für Lilienthals Hendrik Hoeksema sogleich per Pkw und dann per Bus ins heimische Groningen. (Werner Maass)

Lilienthal. Die Saisoneröffnung in der Landesliga Nord glich für die Schachfreunde (SF) Lilienthal einem gemütlichen Spaziergang. Beim 7,5:0,5-Erfolg auswärts gegen den SK Nordhorn-Blanke II war der Titelaspirant kaum gefordert. Das lag aber auch schon daran, dass die Gastgeber gleich zwei Bretter frei lassen mussten. Nachdem ein Nordhorner bereits vorher abgesagt hatte, fiel ein weiterer Spieler noch kurzfristig erkrankt aus.

Daher mussten Lilienthals Petar Genov und Tobias Jugelt an Brett eins und zwei gar nicht antreten – 2:0-Führung also, ehe der Vergleich überhaupt begonnen hatte. Die beiden Niederländer beim Gast, Hendrik Hoeksema und Gert Timmerman, machten zudem kurzen Prozess mit ihren Gegnern Hans-Joachim Schrader und Mike Kleine. „Die beiden haben ihren Kontrahenten mit ihrem Angriffsspiel keine Chance gelassen“, teilte Lilienthals Kapitän Thomas Müller mit.

Kurz darauf war auch bereits das Duell zwischen Jürgen Tönjes und Nordhorns Inken Meijerink an Brett acht beendet. Nachdem Tönjes die Angriffe seiner Gegnerin allesamt erfolgreich abgewehrt hatte, gingen die beiden Akteure zum Turmendspiel über. „Jürgen stand dabei nicht schlecht. Aber da uns bereits ein halber Punkt zum Sieg reichte, bot er seiner Gegnerin ein Remis an“, sagte Müller. Inken Meijerink nahm das Angebot an und besiegelte damit die Niederlage für die Heimformation.

Thomas Müller bekam es an Brett sieben mit Hartmut Stinn zu tun. „Ich habe mit einer offenen Königsstellung gespielt. Das machen nicht viele im Schach. Bei dieser Variante gewinne ich nur, wenn ich sehr genau spiele“, ließ der 51-Jährige wissen. Er verglich die Variante mit dem Fußball: „Der Gegner sieht, dass hinten nur zwei Verteidiger stehen und denkt sich, dass da doch irgendwo eine Lücke sein muss.“

Er habe also alle Spielzüge genau vorhersehen müssen, sagte Müller, um eben keine Lücke zu offenbaren. „Weil ich alles richtig berechnet habe, fand Stinn keinen Raum, um durchzubrechen“, versicherte der Mannschaftsführer. So nahm Müller seinem Widersacher erst die Dame und dann den Turm ab. Daraufhin gab der Nordhorner auf.

Anschließend fuhr Thomas Müller seine Teamkollegen Hendrik Hoeksema und Gert Timmerman mit dem Pkw in ihre niederländische Heimat, da Nordhorn über keinen Zuganschluss verfügt. Von Oldenzaal aus fuhren die beiden dann mit dem Bus nach Groningen beziehungsweise Rotterdam weiter. Als Müller zurückkam, war das Ehepaar Vera und Peter Jürgens immer noch an Brett vier und fünf gegen Nordhorns Michael Rosin und Thorsten Wolterink aktiv.

Die beiden ließen sich trotz des bereits feststehenden Erfolges richtig viel Zeit. „Peter stand schon richtig gut. Langsam hätte er seinen Gegner zusammengeschoben“, erklärte Thomas Müller. Aus lauter Verzweiflung habe Wolterink schon versucht, am Königsflügel anzugreifen, wo jeder Spieler verwundbar zu sein scheint. Der Fide-Meister (FM) wehrte den Vorstoß seines Konkurrenten aber souverän ab und holte ebenfalls seinen Punkt.

Seine Ehefrau Vera Jürgens hatte derweil an Brett vier einen Damentausch mit Michael Rosin vorgenommen. „Wenn die Angriffsfiguren weg sind, wird ein Spiel ruhiger“, informierte Thomas Müller. Dennoch sei nach wie vor eine gewisse Dynamik im Spiel gewesen. „Ich selbst hätte eine solche Konstellation wohl nicht gewonnen. Aber Vera ist unglaublich kreativ. Ich bin ein großer Fan ihres Spiels“, offenbarte Thomas Müller. Die Großmeisterin schraubte das Ergebnis noch in die Höhe. „Wie sie das gemacht hat, weiß ich allerdings nicht“, so Müller.

Weitere Informationen

SK Nordhorn-Blanke II - SF Lilienthal 0,5:7,5

Patrick Wiebe - Petar Genov - : +

Jan van der Veen - Tobias Jugelt - : +

Hans-Joachim Schrader - Hendrik Hoeksema 0:1

Michael Rosin - Vera Jürgens 0:1

Thorsten Wolterink - Peter Jürgens 0:1

Mike Kleine - Gert Timmerman 0:1

Hartmut Stinn - Thomas Müller 0:1

Inken Meijerink - Jürgen Tönjes 0,5:0,5 TMÜ