Das verkündete Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Die neue Verordnung sieht vor, dass Kontaktsport für alle Kinder und Jugendliche mit bis zu 30 Personen möglich sein soll. Voraussetzung dafür ist allerdings eine stabile 7-Tages-Inzidenz von unter 100.

„Dann sollen auch Fußballspiele unter Kindern und Jugendlichen möglich sein“, sagte Stephan Weil. Der Ministerpräsident verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Tatsache, dass Schülerinnen und Schüler seit mehreren Wochen mindestens zwei Schnelltests pro Woche vorlegen müssen. „Das ist der große Vorteil dieser Schultests, dass wir da eine Übersicht über eine ganze Generation haben.“ Darüber hinaus sollen auch kontaktfreie Angebote für Erwachsene möglich sein. Diese müssen allerdings einen Abstand von zwei Metern einhalten und zudem einen negativen Schnelltest vorweisen können. „Wenn es gut läuft, gehen wir davon aus, dass wir in den nächsten Stufen dann natürlich auch den Indoorsport wieder stärker mit in den Blick nehmen können“, so Weil.

Im Landkreis Osterholz lag die 7-Tage-Inzidenz zuletzt im Dezember 2020 über dem Wert von 100. Am Mittwoch betrug sie 61,4. Entsprechend hat Helmut Schneeloch längst die fertigen Spielpläne in der Schublade liegen. Am Wochenende nach Pfingsten möchte der Fußball-Kreisjugendobmann mit einer kleinen Punktspielrunde starten. Die traditionellen Endspiele in Meyenburg sollen dann am 17./18. Juli über die Bühne gehen.