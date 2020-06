Kirchtimke/Tarmstedt. Die Teilnehmer am Bezirkspokal in der Saison 20/21 sollen gegebenenfalls per Losentscheid gesucht werden. Bei den Frauen steht unter anderem der TuS Tarmstedt noch im Wettbewerb. Der TSV Timke ist als Meister der Frauen-Kreisliga Rotenburg als zukünftiger Bezirksligist automatisch für den Bezirkspokal qualifiziert. Die Rotenburger Kreispokalsieger im Frauen-, Herren-, Altherren- und Seniorenbereich sollten eigentlich am „Tag der Endspiele“ in Bremervörde gekürt werden. Die Corona-Pandemie machte dem Vorhaben einen dicken Strich durch die Rechnung.