Seebergen. Erst durch zwei später Treffer von Luca Pingel (87.) und Kevin Wagner (90+3.) fuhren die Gäste um Kapitän Ruven Voß vor 120 Zuschauern noch einen im Endeffekt klaren 4:1 (2:0)-Auswärtssieg ein.

Seebergens Trainer Olaf Tscherner hatte im Vorfeld des Prestigekampfes an die Ehre seiner Akteure appelliert. In einer Krisensitzung sprachen sich die Spieler nach dem 0:8-Debakel beim SV Lilienthal-Falkenberg unter der Woche aus und gelobten Besserung. „Mir hat die richtige Einstellung in den letzten drei Spielen gefehlt“, ließ Tscherner durchblicken. Etliche Besucher erlebten die ersten Derbyminuten noch in einer Schlange beim Platzkassierer. Die Zuschauer hatten sich erst vorschriftsmäßig in die Kontaktliste einzutragen, ehe sie dem Derby am Spielfeldrand beiwohnen durften.

Beide Übungsleiter mussten auf wichtige Spieler verzichten. Beim Gastgeber lagen Tjark Lohmann und Nils Köster verletzungsbedingt auf Eis. Beim Gast waren die Gebrüder Patrick und Sebastian Schriefer wegen einer Blessur außen vor. Gäste-Trainer Steffen Mehrdorf schenkte mit Nico Flachsenberger, Kevin Wagner und Leon Wahren drei Spielern des Jahrgangs 2002 das Vertrauen. Flachsenberger durfte ausgerechnet an seinem 18. Geburtstag einen Derbysieg feiern.

VfR vergibt Doppelchance

Die Zahlen sprachen beim Abpfiff des sicheren Unparteiischen Frank Schnakenberg in mehrfacher Hinsicht für die Gäste. Beim Eckenverhältnis (8:4) lag der TSV Dannenberg ebenso vorne wie bei den Torschüssen (16:8). Das deutliche Chancenplus täuschte allerdings darüber hinweg, dass die Partie in der Schlussphase auf der Kippe stand. VfR-Akteur Felix Ambrosi, der im Lokalkampf auf seinen Bruder Julian traf, und Ahmet Zirek hatten bei einer Doppelchance den 2:2-Ausgleich vor Augen. Gäste-Schlussmann Ruven Voß behielt aber kühlen Kopf und machte die Torschüsse unschädlich (81.).

Der etatmäßige Angreifer Andre Berg, der im Derby als Sechser operierte, sorgte mit entschlossenem Offensivvorstoß beim 1:0 für den Dosenöffner (13.). Innenverteidiger Leon Wahren dehnte den Vorsprung der Grün-Weißen nach einem seiner Ausflüge bis zur Pause auf 2:0 aus (39.). Nico Cuber, der über die volle Distanz ein starkes Spiel im VfR-Tor ablieferte und mit mehreren Glanzparaden aufwartete, blieb da jeweils ohne Abwehrchance.

Ein Stockfehler von Ruven Voß gab dem VfR Seebergen/Rautendorf neue Nahrung. Dem Torwart rutschte der Ball über den Spann ins Toraus. Die von Moritz Grotheer getretene Ecke verlängerte der älteste Spieler auf dem Platz, der 41-jährige Sabri Sardas, zum 1:2 ins Tor (64.). „Hey, hier geht noch was“, stachelte VfR-Kapitän Lukas Rodenburg den Ehrgeiz seiner Mitspieler noch einmal an (72.). Wer nun aber gedacht hatte, der wenig überzeugend aufspielende Gast würde noch ganz ins Straucheln geraten, sah sich getäuscht. Luca Pingel (87., Vorarbeit Kevin Wagner) und Kevin Wagner (90+3., Torwart Nico Cuber abgeschüttelt) schraubten das Resultat für den TSV Dannenberg noch in die Höhe.

„Für mich ist das Ergebnis um zwei Tore zu hoch ausgefallen. Die Mannschaft hat eine positive Reaktion und ein anderes Gesicht als in den letzten Spielen gezeigt“, brachte VfR-Coach Olaf Tscherner seine Eindrücke auf einen Nenner. Der Gäste-Trainer verwies in seinem Spielfazit auf positive Ansätze bis zur Pause. „Grundsätzlich haben wir in der ersten Halbzeit eine gute Spielanlage gezeigt. Wenn wir da mehr Tore machen, kommen wir nicht mehr so ins Schwimmen“, bilanzierte Steffen Mehrdorf.

VfR Seebergen/Rautendorf – TSV Dannenberg 1:4 (0:2)

VfR Seebergen/Rautendorf: Cuber; Alija, Klee, Radtke (69. Gleich), Gunkel, Rodenburg, Ertem, Spitzer (56. Topcu), Sardas (66. Zirek), Grotheer, Ambrosi

TSV Dannenberg: Voß; Klisch, Wahren, Ambrosi (88. Böschen), Wagner, Pingel, Berg (69. Stöver), Flachsenberger, Blome (81. Klischies), Schausberger (61. Miesner), Rohlfs

Tore: 0:1 Andre Berg (13.), 0:2 Leon Wahren (39.), 1:2 Sabri Sardas (64.), 1:3 Luca Pingel (87.), 1:4 Kevin Wagner (90+3.)

Schiedsrichter: Frank Schnakenberg (VfL Ohlenstedt)

Besonderes Vorkommnis: Tom Seelow (TSV Dannenberg) sieht auf der Gäste-Ersatzbank wegen Ballwegschlagens die Gelbe Karte (31.)