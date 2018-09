Lilienthal-Falkenbergs Luca Stel (links auf unserem Archivbild im Pokalspiel gegen den TSV Elstorf) gelang gegen den SV Vorwärts Hülsen ein Viererpack. (Werner Maass)

Lilienthal. Viel Kredit spielte sich der SV Lilienthal-Falkenberg im jüngsten Auftritt in der Fußball-Bezirksliga 3 beim eigenen Anhang zurück. Fünf Tage nach der 0:5-Heimschlappe gegen den FC Hambergen zeigten die Akteure um Kapitän Nils Koehle beim 6:2 (4:0)-Kantersieg gegen den SV Vorwärts Hülsen ein anderes Gesicht. Luca Stel machte mit einem Viererpack den Unterschied aus.

Trainer Manuel Weinrich hatte aus der Derby-Demontage der Vorwoche die entsprechenden Lehren gezogen. Konstantin Gaber, Michel Poungue und Marvin Buscher kamen für Christian Haar, Peer Wehking und Serdar Sengül neu in die Mannschaft. Die Gelb-Blauen, die im 4-2-3-1-System spielten mit Marvin Buscher als einziger Spitze , begegneten dem Gast mit Leidenschaft und Ideen. Der SV Vorwärts Hülsen wirkte nach dem jüngsten 6:2-Sieg beim TuS Bothel in negativer Hinsicht wie verwandelt: anfällig und uninspiriert. Die Gelb-Blauen präsentierten sich im ersten Durchgang hellwach. Luca Stel lenkte die Partie mit seiner Übersicht und seinem Torinstinkt schnell in die richtigen Bahnen für den SV Lilienthal-Falkenberg. Bereits nach 37 Minuten legten die Platzherren mit viel Schwung eine Vier-Tore-Differenz zwischen sich und den SV Vorwärts Hülsen. Der Gast aus dem Kreis Verden, der bereits in der Vorsaison im Schoofmoor mit 0:5 Toren baden gegangen war, wurde regelrecht überrumpelt.

„Wir haben einfach gut gespielt. Die frühe Führung hat uns Sicherheit gegeben“, lobte Trainer Manuel Weinrich das Kollektiv. Der Gastgeber war eine Halbzeit lang griffiger in den Zweikämpfen. „Wir hatten den nötigen Zug zum Tor“, erlebte Manuel Weinrich auch viele positive Ansätze in Sachen Durchschlagskraft. Luca Stel, der vorzugsweise über den linken Flügel kam, bereitete dem Gast unlösbare Probleme. „Das waren keine Abstauber aus der Box. Luca ist mit Anlauf aufs Tor gelaufen“, bekundete Manuel Weinrich zu seinem Matchwinner.

Luca Stel wurde bei seiner Auswechslung mit Applaus bedacht (80.). „Den Abgang hat er sich verdient“, äußerte sich Manuel Weinrich zu seinem Neuzugang. Kai Kansmeyer stand da auf dem rechten Flügel ein wenig im Schatten von Luca Stel. Der Neuzugang aus dem eigenen Nachwuchs befindet sich aber auf einem guten Weg. „Kai macht die Wege auch im höchsten Tempo immer wieder zurück, ist hoch veranlagt“, lobte Manuel Weinrich das Engagement seines Youngsters. Für den SV Vorwärts Hülsen blieb nur die Ergebniskosmetik durch die Joker-Tore von Dennis Neumann und Gianluca Müller.

Nils Koehle (als Antreiber) und Bertrand Bingana (mit einer Passquote à la Toni Kroos) fielen zudem ganz positiv auf. Bertrand Bingana gelang nebenbei mit einem 20-Meter-Fernschuss in den Winkel auch ein Klassetor (27.). Nils Koehle verzeichnete einen Lattentreffer, Serdar Sengül gelang noch ein annulliertes Abseitstor. Das Resultat bot den passenden Rahmen für den SV Lilienthal-Falkenberg, um am Tag nach dem Erfolgserlebnis den 30. Geburtstag von Teammanager Pascal Klinckradt ausgelassen zu feiern.