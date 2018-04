Energischer Zweikampf: Wörpedorfs Bjarne Schnakenberg (links) und Bornreihes Rene Schröder. (Christian Kosak)

Bornreihe. Luca Stel ließ seiner Freude freien Lauf. Der Akteur der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf jubelte beim 2:1 (1:0)-Erfolg in der Fußball-Kreisliga Osterholz beim SV Blau-Weiß Bornreihe II ausgelassen. Der Offensivspieler wartete nach seinem Siegtor in der Schlussphase voller Freude mit dem längsten Sprint der Partie, einem 50-Meter-Spurt zurück bis zur Mittellinie, auf. Luca Stel bewahrte sein Team damit vor Punkteinbußen im Titelkampf.

Der Unparteiische rückte bereits früh in den Fokus einer Begegnung, die bei herrlichem Fußball-Wetter viele Unzulänglichkeiten mit sich brachte. Uwe Lindemann (ATSV Scharmbeckstotel) erwischte einen gebrauchten Tag. Unglückliche und umstrittene Entscheidungen lösten viel Hektik auf und neben dem Platz aus. „Der Maßstab ist hoch“, sagte TSG-Trainer Marco Miesner nach der ersten Gelben Karte (5.). Adrian Linnenbaum hielt bei einem Freistoß im Mittelfeld den erforderlichen Abstand (9,15 Meter) nicht ein. Uwe Lindemann griff für die Lappalie gleich in die Brusttasche. Der Schiedsrichter ließ die klare Linie vermissen. Lappalien wurden bestraft. Verwarnungswürdige Vergehen gingen ohne Gelben Karton durch. Bei einem erneuten Vergehen von Adrian Linnenbaum deutete der Referee eine weitere persönliche Strafe an, beließ es gegen den mit der Gelben Karte vorbelasteten TSG-Akteur bei einer letzten Ermahnung. Marco Miesner nahm seinen Offensivspieler daraufhin umgehend vom Feld (55.). Zwei nicht gegebene Elfmeter nach Strafraumvergehen gegen Bjarne Schnakenberg (80.) und Niklas Flathmann (86.) sorgten für noch mehr Dampf auf dem Kessel.

Luca Stel war maßgeblich an der TSG-Führung beteiligt. Der Torjäger startete einen Flügellauf über die rechte Außenbahn. Bjarne Schnakenberg bugsierte den Ball gegen die Laufrichtung von Torwart Felix Behrens zum 1:0 ins lange Eck (21.). Die Bornreiher, die deutlich weniger Ballbesitz hatten, liefen diesem Rückstand bis in die Schlussphase nach. Nico Ehrichs holte dann aus der Drehung heraus nach einer Balleroberung von Gerrit Schröder zum 1:1-Ausgleich aus (78.). Dem Gleichstand folgte für den Gastgeber kurze Zeit später die Gelb-Rote Karte gegen Rene Schröder (80., Unsportlichkeit). Der Spitzenreiter schlug abermals zwei Zeigerumdrehungen weiter gegenüber zu. Bjarne Schnakenberg fädelte den Angriff über die rechte Flanke ein, ehe Luca Stel am langen Eck zum 1:2 abstaubte (82.). „Es hat ein bisschen die Kraft gefehlt“, sprach Bjarne Schnakenberg als Torschütze und Vorlagengeber die vielen Ungenauigkeiten im Spiel an. Dem pflichtete auch der SV-Trainer bei. „Für beide Seiten war es unterirdisch“, betonte Julian Gelies. Für den TSG-Trainer zählten nur die drei Punkte. „Es hat sich die Wörpedorfer Effektivität gezeigt“, bilanzierte Marco Miesner. Der Pokaleinsatz beider Teams 46 Stunden zuvor hinterließ deutliche Spuren.