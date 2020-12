Landkreis Osterholz/Borgfeld. So stellt der RFV Holle-Wüsting gleich eine ganze Serie von insgesamt sechs Reitturnieren mit Startern aus großen Teilen Europas und Indien auf die Beine. Beim zweiten Springturnier im Rahmen der Urban-Class-X-Serie in Wüsting freute sich Fynn Renzel vom RC Wümme auf Quentin Tarantino als Neunter der zweiten Abteilung eines M-Springens über eine Platzierung.

Renzel blieb dabei ohne Abwurf und benötigte eine Zeit von 66,09 Sekunden für den Parcours. In dieser Abteilung siegte Enno Klaphake vom RV Oldenburger Münsterland auf Carinjo White ohne Fehler in 56,44 Sekunden. Im A-Stilspringen heimste zudem Christiane Grube vom RV St. Jürgen auf For Fritzi mit 7,6 Punkten als Achte der ersten Abteilung eine Schleife ein. Hier triumphierte Silke Funk vom Ammerländer RC auf San Fidelio mit 8,5 Zählern. Auch Zoe Lübsen von der RG Bahrenwinkel verzeichnete eine Platzierung in Wüsting. Auf ihrer Hannoveraner Stute Unikum take it erlaubte sie sich im Zwei-Sterne-A-Springen in 75,49 Sekunden nur zwei Strafpunkte wegen einer leichten Zeitüberschreitung und belegte Platz elf in der zweiten Abteilung. Hier behauptete sich Lisa Niedfeld vom RFV Lohne auf Stine ohne Strafpunkte in 55,75 Sekunden. Im L-Punktespringen toppte Zoe Lübsen sogar noch einmal ihre Leistung.

Auf Catonera B gelang Lübsen als Dritte mit 65 Zählern und in einer Zeit von 50,18 Sekunden der Sprung auf das Siegertreppchen. Auf Unikum take it langte es hier hingegen nicht zu einer Platzierung. In dieser Abteilung setzte sich Franca Kröly vom RFV Isernhagen auf Song Girl (65/48,54) durch. In der ersten Abteilung des Zwei-Sterne-A-Springens ritt Antonia Maaß vom RC General Rosenberg auf Zarino Blue in einer Zeit von 69,65 Sekunden ohne Abwurf immerhin auf die zehnte Position.