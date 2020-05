Luis Lentz, 21 Jahre alt, Tennis-Kind des Landkreises Osterholz (FR)

Alles gut, besonders weil ich seit Montag in Bremen wieder durch die Lockerungen Tennis spielen kann und bereits zweimal auf dem Platz stand. Zuvor bin ich mehrmals pro Woche etwa fünf Kilometer in der Nähe der Hamme-Wiesen gelaufen. Allerdings war ich auch mal wegen einer Fußverletzung eine Woche komplett außer Gefecht gesetzt.

Ich habe oft länger geschlafen und kam mir insgesamt ohne Zeitplan recht unproduktiv vor. Zum Glück läuft meine Ausbildung als Speditionskaufmann einigermaßen normal weiter, und ich erhalte von der Berufsschule regelmäßig Hausarbeiten. Mit meinem Vater war ich zuletzt hin und wieder angeln. Wir hatten Brassen, Weißfisch und Aale im Visier und waren durchaus erfolgreich.

Prinzipiell einen geregelten Ablauf und in den letzten Wochen vor allem meine Sportart. Ich bin ja nicht nur Spieler, sondern gebe zusätzlich auch noch Training und bin dadurch normalerweise jeden Tag auf der Anlage. Ein erster Schritt ist jetzt gemacht, aber die im Raum stehende Punktspielabsage belastet schon. Ich merke es bereits jetzt. Der echte Kitzel fehlt, und man fragt sich, wofür man den Aufwand eigentlich womöglich betreibt. Abgesehen davon würde ich abends gerne auch mal wieder in die Kneipe gehen. Zudem ist es schade, dass in den Osterferien meine Mallorca-Reise ausfiel. Dort wollte ich viel Rad fahren und bergsteigen.

Wichtig ist jetzt die Vernunft. Wenn wir das Ganze schnell überstehen wollen, kann nicht jeder machen, was er will, sondern wir müssen uns an die Regeln halten. Alles andere ist kontraproduktiv und hat nur zur Folge, dass diese Situation noch länger dauert. Das gilt auch für den Tennissport, vier Personen sollten nicht gemeinsam „rumdaddeln“. Ansonsten habe ich gemerkt, wie wichtig feste Abläufe im Alltag sind. Wie oft bin ich in letzter Zeit morgens aufgewacht und habe überlegt, was ich heute überhaupt machen kann.

