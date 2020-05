Lukas Dahn Schwimmer TV Hambergen (Frei)

Hallo Lukas, wie geht es Dir, und wie hältst Du Dich derzeit fit?

Lukas Dahn: Eigentlich ganz normal, ich komme psychisch gut mit der Situation zurecht. Ich mache jeden Tag morgens und abends Sport und versuche, dass immer möglichst zwölf Stunden zwischen den Einheiten liegen. Anfangs habe ich viel experimentiert und auch am Mittag zusätzliche Übungen eingeschoben, dann aber schnell gemerkt, dass ich übertrainiert bin und habe entsprechend reduziert. Die Work-outs sind nicht nur wichtig für die fürs Schwimmen erforderlichen Arme und Beine, sondern auch für den Rücken und Bauch.

Tatsächlich habe ich momentan viel Freizeit, da ich als Achtklässler voraussichtlich erst Ende Mai wieder zur Schule gehen kann. Allerdings bekomme ich immer montags per E-Mail Aufgaben in den Hauptfächern und Naturwissenschaften, die ich dann bis Freitag erledigt haben muss. Ansonsten verbringe ich viel Zeit mit meiner Gitarre, gerade probe ich ein schnelles, spanisches Duett ein. Insgesamt habe ich daher schon einen geregelten Ablauf. Wenn ich dann zwischendurch mal entspanne, greife ich zum Handy, telefoniere mit einem Klassenkameraden oder schaue Videos auf YouTube an.

Ich weiß nicht, wie oft ich im regenarmen April normalerweise in meiner Lieblingseisdiele oder mit meinen Eltern in einem asiatischen Restaurant gewesen wäre. Natürlich würde ich auch gerne mal wieder ins Wasser springen und habe schon ein wenig Angst, nach und nach das Gefühl zu verlieren. Ich möchte schließlich stilistisch nichts verlernen und nach der Krise plötzlich schlechter sein. Wir hatten sogar mal überlegt, uns für zu Hause ein etwa sechs Meter langes und vier Meter breites Becken mit Gegenstromanlage anzuschaffen. Letztlich war das aber zu teuer.

Ich bin in meinem Alltag schon sehr eingeschränkt, kann halt nur zu Hause bleiben oder meinen Eltern im Garten helfen. Bestimmt ist es derzeit eine kritische Situation, jetzt kam ja auch noch die Maskenpflicht. Ich lerne gerade einige neue Dinge hinzu, frage mich aber, was sie mir nützen, wenn diese Zeit wieder vorbei ist.

Zur Person

Heute von:

Lukas Dahn, 13 Jahre alt, großes Schwimmtalent des TV „Frisch auf“ Hambergen