Nordsode. Dem Fußball-Kreisligisten SV Nordsode steht eine Alternative mehr im Spielerkader zur Verfügung. Lukas Ringe ist in der Winter-Transferperiode zum Verein um Stammtorwart Dennis Dahling gewechselt. Der 21-jährige Neuzugang gehörte zuvor dem Aufgebot des Bezirksligisten FC Worpswede an. Beim Klub vom Weyerberg kam Lukas Ringe aber kaum über die Rolle eines Reservisten hinaus. Eine Operation am Sprunggelenk hatte den Freizeitkicker zwischenzeitlich zurückgeworfen.

Beim SV Nordsode hofft der Winter-Zugang nach seinem Vereinstausch auf wesentlich mehr Spielanteile. Trainer Marco Miesner plant seine Neuerwerbung für das Mittelfeld und den Angriff beim Aufsteiger ein. Mit dem Vereinswechsel vom FC Worpswede zum SV Nordsode sind für Lukas Ringe gleichzeitig die Wege vom Wohnort Gnarrenburg-Langenhausen bis zur Trainings- und Spielstätte bedeutend kürzer als zuvor. Lukas Ringe, der bereits für seinen neuen Verein spielberechtigt ist, streifte vor seinem Intermezzo im Künstlerdorf das Trikot für den TSV Gnarrenburg und den TSV Wallhöfen über.