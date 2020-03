Maik Machnacz von der TuSG Ritterhude. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Der 34-Jährige wird auch in der Spielzeit 2020/21 keine Spiele in der Herren-Kreisliga leiten. Genauer: leiten dürfen. Maik Machnacz ist nämlich gleichzeitig Trainer der Kreisliga-Fußballer der TuSG Ritterhude II und hat wie bereits berichtet für die kommende Spielzeit zugesagt. Da der Kreisschiedsrichterausschuss es verständlicherweise nicht gestattet, dass Unparteiische in der Spielklasse pfeifen, in der sie auch als Trainer aktiv sind, pfeift der 34-Jährige auch künftig höchstens nur bis zu 1. Kreisklasse, wenn der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird.