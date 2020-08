Sankt Jürgen. Aufstiegscoach Ronald Miesner wurde von Günter Maiworm-Schnaars abgelöst. „Ich hatte bereits im Oktober des vergangenen Jahres angekündigt, dass ich kürzertreten möchte“, erklärte Miesner, der künftig aber noch in der Jugendarbeit des Vereins tätig sein wird. In der TSV-Jugend war auch sein Nachfolger Günter Maiworm-Schnaars lange Jahre aktiv. Der 48-Jährige trainierte dort eine Mannschaft von der U8 bis zur U15. Früher war dieser auch schon einmal Übungsleiter in der B-Jugend der Sportfreunde Heilshorn. „Ich möchte mich bei meinem Vorgänger Ronald Miesner dafür bedanken, dass er mir eine intakte Mannschaft mit einem guten Fitnesszustand hinterlassen hat“, teilte Maiworm-Schnaars mit. Ihm gehe es in erster Linie erst einmal darum, seinen Schützlingen den Spaß am Fußball zu vermitteln. Der TSV Sankt Jürgen war als Vizemeister der 2. Kreisklasse Osterholz, Staffel A, hinter dem ATSV Scharmbeckstotel in die 1. Kreisklasse aufgestiegen. Günter Maiworm-Schnaars übernahm seine neue Aufgabe zum 1. Juli dieses Jahres.