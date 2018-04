Kreispokalsieger bei den Frauen: Die Mannschaft der TuSG Ritterhude. Im Kreispokalfinale bezwang das Haase-Team den FC Hambergen mit 2:0. (Reiner Tienken)

Worpswede. Das Kreispokalfinale der Osterholzer Fußballerinnen fand mit der TuSG Ritterhude einen würdigen Sieger. Die Elf von Trainer Ralf Haase lag beim Abpfiff von Schiedsrichter Daniel Jung (TSV Meyenburg) mit 2:0 (0:0) vorne gegen den FC Hambergen. Melanie Nodurft und Mandy Depken steuerten auf der Sportanlage am Weyerberg vor 100 Zuschauern die beiden Finaltore bei.

„Es war lange Zeit spannend“, unterstrich der Kreisvorsitzende Eckehard Schütt bei der Siegerehrung. Kurz zuvor hatte eine Sektdusche für ausgelassene Stimmung beim neuen Titelträger TuSG Ritterhude gesorgt. Direkt mit dem Abpfiff ließen die Ritterhuderinnen nebst Begleitung ihrer überschäumenden Freude freien Lauf.

Eine Halbzeit lang erarbeitete sich die TuSG Ritterhude Feldvorteile. Die Hamberger Torwächterin Sarah Meyerdierks konnte sich da über einen Mangel an Arbeit nicht beklagen. Uhd die TuSG Ritterhude nutzte die erste zwingende Torchance bereits zur Führung. Melanie Nodurft brachte den Ball im Nachschuss über die Torlinie (13.). Den ersten Schuss hatte FCH-Torsteherin Sarah Meyerdierks noch abgewehrt. Zudem machte Sarah Meyerdierks später unter anderem einen Torversuch von Inga Schlimme unschädlich.

Der zweite Durchgang bot ein anderes Bild. Der FC Hambergen übernahm die Initiative, während die TuSG Ritterhude so ein bisschen den Faden verlor. Lana Röhrmann kam da in aussichtsreicher Position vor dem TuSG-Kasten zum Abschluss, bekam aber keinen großen Druck hinter den Ball. Torhüterin Mareike Lenz war so ohne große Mühe rettend zur Stelle.

Überhaupt Mareike Lenz im TuSG-Tor: Sie bereinigte unter anderem bei Torversuchen von Alina Umlandt und Celine Göttsche die Situation. Doch die TuSG Rittterhude schwang sich in der Schlussphase noch einmal zu einer entscheidenden Konterattacke auf. Mandy Depken erlöste die TuSG Ritterhude mit einem platzierten Flachschuss zum 2:0 (88.). „Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft, müssen das Spiel schon in der ersten Halbzeit entscheiden“, befand Ralf Haase im Anschluss an die Begegnung. Ihr Gegenüber Romina Krensellack vom FC Hambergen war nach der Finalniederlage hingegen zu keiner Stellungnahme bereit.