Borgfeld. Das Schießen hätte eigentlich am letzten Januar-Wochenende beginnen sollen. „Wir haben uns aber bereits Anfang Dezember zur Absage entschieden. Bereits zu dem Zeitpunkt hätte eine Durchführung der Veranstaltung keinen Sinn gemacht. Wir hätten diese nicht verantwortlich für die Gesundheit durchführen können“, gibt Borgfelds Vorsitzender Ingo Buchenau zu bedenken. Schließlich sei der Amateursport ja auch sogar verboten worden. „Es geht uns da nicht besser als anderen Vereinen. Wir müssten deshalb schon Profis werden. Dann dürften wir wahrscheinlich“, erklärt Buchenau. Aufgeschoben sei aber nicht aufgehoben. „Im nächsten Jahr wollen wir selbstverständlich die Erfolgsgeschichte Bremer Marathonschießen fortschreiben. Zeitpunkt wird der gleiche sein wie immer. Wir fangen also am letzten Wochenende im Januar an“, kündigt Ingo Buchenau bereits an. Die 33. Auflage des internationalen Spektakels soll also dementsprechend vom 28. Januar bis zum 13. Februar 2022 über die Bühne gehen.