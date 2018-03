Marc Holler (rechts), hier im Duell mit Patrik Plasa in einem Spiel gegen die TuSG Ritterhude II, fällt die komplette Rückrunde aus. (dohr)

Aschwarden. Ohne seine "Lebensversicherung" muss der Fußball-Kreisligist SV Aschwarden in den nächsten Monaten auskommen: Marc Holler liegt mit einer Knieblessur langfristig auf Eis. Den Vollblutstürmer, der mit 25 Treffern die Torschützenliste der höchsten Osterholzer Kreisstaffel souverän anführt, traf es knüppelhart: Kniescheibe herausgesprungen, Bänder in Mitleidenschaft gezogen und Knorpelschaden. „Marc wird definitiv in der Rückrunde kein Spiel mehr für uns machen. Für ihn tut es mir unheimlich leid“, bedauerte Trainer Sven Sohn, der mit einer Ausfallzeit seines Torjägers von bis zu acht Monaten rechnet.

Marc Holler hatte seit Jahren regelmäßig mit Rückschlägen in Form von Verletzungen zu kämpfen. Die Spielserie 2017/18 lief bis zur Winterpause hervorragend für den Angreifer mit dem ausgeprägten Torinstinkt. Holler benötigte für seine 25 Saisontreffer nur elf Spiele. Alle 39 Minuten traf der Goalgetter des SV Aschwarden im Schnitt ins Schwarze. Mit Marc Holler erreichten die Rot-Schwarzen fünf Siege bei drei Unentschieden und drei Niederlagen (34:28 Tore). Ohne Marc Holler sprang nur ein Sieg bei vier Niederlagen heraus (10:11). Der Vollblutstürmer sorgte mit seinem Siebenerpack beim 8:2-Kantersieg gegen den ASV Ihlpohl zugleich für ein echtes Novum in der Kreisliga Osterholz.

Der SV Aschwarden operiert nach dem Ausfall seines Knipsers mit einer "falschen Neun". Rene Nowak und Daniel Bolte füllten zuletzt bei den Rot-Schwarzen wechselweise den Part des Stoßstürmers aus.