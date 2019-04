Ist ab sofort nicht mehr Herrentrainer beim TSV Meyenburg: Sven Janke. (Tobias Dohr)

Meyenburg. Sven Janke ist nicht mehr Trainer des TSV Meyenburg in der 1. Fußball-Kreisklasse Osterholz. Dem Berufssoldaten seien die vielen Aufgaben über den Kopf gewachsen, berichtete Meyenburgs Spartenleiter Friedo Hülseberg. Janke trainiert auch noch die U18 des Vereins in der Bezirksliga und ist neuerdings zudem als Hausmeister für den TSV Meyenburg im Einsatz. „Sven hat uns deshalb mitgeteilt, dass er sich nicht mehr allen Aufgaben gewachsen fühle und ist daher als Herren-Coach zurückgetreten“, informierte Hülseberg. Mit der sportlichen Situation der Mannschaft habe der Rücktritt indes nichts zu tun, betonte Hülseberg. Der Aufsteiger rangiert derzeit als Vorletzter auf einem Abstiegsplatz. Bis zum Saisonende wird erst einmal der bisherige Co-Trainer Marcel Kroll das Team führen. „Dann schauen wir mal, was passiert“, so Hülseberg. Sven Janke bleibt Trainer bei den A-Junioren des TSV.