Meyenburg. Hülseberg jedenfalls vertraut den beiden 30-jährigen Trainern. Kroll, einst für die erste und zweite Herren des Vereins aktiv, steht als Cheftrainer auf der Kommandobrücke. Oks (früher SG Marßel und SG Aumund-Vegesack) gibt den Co-Trainer. Unter diesem Trainergespann führt der TSV Meyenburg ungeschlagen die Tabelle der 2. Kreisklasse Osterholz B an (41:10 Tore/32 Punkte) – was für den sicheren Aufstieg in die 1. Kreisklasse reicht. Für den TSV Meyenburg II (2. Kreisklasse A) steht Sven Janke als Trainer an der Seitenlinie. Janke lieferte jahrelang erfolgreiche Jugendarbeit beim TSV Meyenburg ab, bis zum Ausbruch der Corona-Krise sogar konkurrenzfähig in der U19-Landesliga.