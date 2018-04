Matchwinner am Mittwochabend im Jahnsportstadion: Ritterhudes Stürmer Marcel Meyer erzielte den 1:0-Siegtreffer für die TuSG. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Nach dem Sieg am Grünen Tisch hat die TuSG Ritterhude einen weiteren eminent wichtigen Dreier auf dem Rasen folgen lassen. Im Heimspiel gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf setzte sich das Team von Trainer Julian Geils durch einen späten Treffer des eingewechselten Marcel Meyer mit 1:0 (0:0) durch und darf nach sechs Punkten aus den vergangenen zwei Partien mehr denn je vom Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga Lüneburg träumen.

„Das war heute sicherlich kein fußballerisches Feuerwerk von uns, aber ich würde es jetzt auch nicht als einen dreckigen Sieg beschreiben“, resümierte Geils nach 90 intensiven Minuten. Vielmehr hätten beide Teams ihre starken Phasen gehabt, wobei die TuSG eben am Ende ein kleines bisschen effektiver war. Bis auf zwei Ausnahmen hatte Geils dieselbe Elf ins Rennen geschickt, die am vergangenen Sonntag zunächst auch in Emmendorf so überzeugend agiert hatte. Für den verletzten Nils Ringe rückte Nikolai Lehbrink in die Innenverteidigung und zeigte dort an der Seite von Merten Hellemann eine starke Leistung. Und zwischen den Pfosten ersetzte Nick Rode den gelbrot-gesperrten Timm Korge. „Auch Nick hat das richtig stark gemacht, viel Ruhe ausgestrahlt und war immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde.“

Das wurde er erstmals in der 13. Spielminute, als Ahlerstedts Corvin Höft über links in den TuSG-Sechzehner zog, Nick Rode dessen Schuss aber sicher parierte. Danach kamen die Hausherren besser ins Spiel und erarbeiteten sich Mitte der ersten Halbzeit auch ein optisches Übergewicht. Die Doppel-Sechs mit Dario Cordes und Phil Knauth zeigte erneut eine hohe Präsenz und ordnete zusammen mit Ritterhudes Mannschaftsführer Niklas Kutz den zentralen Spielaufbau bei den Hausherren.

Doch die ganz großen Chancen wollten nicht dabei herausspringen. Stattdessen musste Julian Geils früh wechseln. Der ohnehin schon angeschlagen ins Spiel gegangene Tobias Böttcher musste bereits nach 26 Minuten humpelnd das Feld verlassen und wurde durch den zunächst auf der Bank sitzenden Marcel Meyer ersetzt. Nach der Pause waren es dann zunächst die Gäste, die der Partie ihren Stempel aufdrückten. Mehr und mehr gewann Ahlerstedt die Kontrolle über die Partie, rückte allerdings inklusive Viererkette sehr weit auf und gestattete den Gastgebern dadurch viele Räume für gefährliche Konter.

Durch die Einwechselung von Andre Grundmann versuchte Geils zusätzlich, das Zentrum zu stabilisieren. Nach vorne war es mal Routinier Marco Grahl, mal Pascal Kranz oder auch Marcel Meyer, denen sich Halbchancen boten, die ganz großen Möglichkeiten waren jedoch nicht dabei – ebenso wie übrigens auch auf der anderen Seite. „Man hatte irgendwann das Gefühl: Wer das erste Tor macht, gewinnt das Spiel“, berichtete Julian Geils. Und genauso kam es dann ja auch. Vier Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit knallte der zuletzt etwas in der Formkrise steckende Meyer das Leder sehenswert flach ins lange Eck.

Neben Torhüter Nick Rode und Innenverteidiger Nikolai Lehbrink hatte der TuSG-Coach noch ein Sonderlob für den stark spielenden Calvin Vrampe parat. Und noch einer hatte es Julian Geils angetan: Schiedsrichter Klaas-Hendrik Meyenberg vom TSV Auetal: „Der hat einen richtig tollen Eindruck hinterlassen. Souverän und trotzdem immer freundlich in der Ansprache.“

Zur Sache

Wegweisendes Duell gegen Westercelle

In der vergangenen Saison reichten dem Rotenburger SV 38 Punkte zum Klassenerhalt, vor drei Jahren blieb der TuS Celle FC sogar mit 35 Punkten in der Landesliga Lüneburg drin. Die TuSG Ritterhude hat aktuell bereits 31 Zähler auf dem Konto – und immerhin noch sieben Spiele zu absolvieren. Am Sonnabend (Anpfiff 18 Uhr) steht nun das Heimspiel gegen den VfL Westercelle an.