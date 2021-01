Ohne Zweifel eines der prägenden Gesichter des Osterholzer Fußballs: Marco Miesner. (Guido Specht)

Landkreis Osterholz. Es ist wahrlich nicht übertrieben, Marco Miesner als eines der prägenden Gesichter des Osterholzer Fußballs zu beschrieben. Natürlich, er war selbst viele Jahre aktiv. Aber Miesner hat bereits als junger Jugendtrainer viele Fußballer nachhaltig beeinflusst. Seit vielen Jahrzehnten ist Miesner ein fester Bestandteil der Osterholzer Trainerszene. Und schließlich gibt es da ja noch den Schiedsrichter Marco Miesner, der seit nunmehr 35 Jahren auch an der Pfeife seinen Beitrag für die Osterholzer Fußballgemeinschaft leistet. Entsprechend schwer fiel es dem 50-Jährigen, sich auf sein ganz persönliches „Dreamteam“ festzulegen. Am Ende haben es vor allem auch jene Akteure in die Miesner-Auswahl geschafft, die insbesondere durch charakterliche Eigenschaften einzigartig waren – und nicht ausschließlich am und mit dem Ball.

TOR

Benjamin Ostrowski: Für mich eindeutig der beste Keeper, den ich trainiert habe. Benjamin hat alle Jugend- und Kreisauswahlen durchlaufen und hätte sicherlich noch deutlich mehr erreichen können, wenn er diesen absoluten Erfolgshunger gehabt hätte. Aber er war eben ein sehr bodenständiger und etwas spezieller Typ, der auch schon mal ohne zu Duschen nach Hause gefahren ist. Vornehmlich dann, wenn er ein ärgerliches Gegentor kassiert hat. Sportlich wie menschlich eine absolute Granate.

ABWEHR

Lars Böhm: Er war mein absoluter Führungsspieler in St. Jürgen, der Kopf der Mannschaft und enorm wichtig für das Team. Gemeinsam mit seinem Vater Gotthard Böhm, der damals als Teammanager dabei war, hat er den TSV St. Jürgen wirklich gelebt. Die beiden konnte ich nachts um drei anrufen und sie waren sofort da. Lars hatte zwar ein paar technische Mängel, aber die hat er durch Fleiß und Einstellung mehr als wettgemacht. Er war einfach ein Konditionswunder und ist immer vorne weggegangen, beziehungsweise vorneweg gelaufen.

Timon Schnakenberg: Mein jahrelanger Capitano bei der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf. Wir hatten auch abseits des Fußballplatzes viele Diskussionen und Gespräche und deshalb einen unglaublich engen und guten Draht zueinander. Und sportlich war und ist er natürlich eine absolute Säule bei der TSG, kann eine perfekte Grätsche spielen und war immer fair. Und irgendwann hat er dann sogar auch noch angefangen, Tore zu schießen.

Christoph Brüning: In den 90er-Jahren habe ich mit Christoph zusammen beim TSV Worphausen unter Trainer Jens Sander in der Abwehr gespielt. Ich als Libero und er davor. Er war wirklich der perfekte Vorstopper, hat das unglaublich gut gespielt. Leider fehlte ihm ein bisschen die Motivation, sonst hätte er sicherlich höherklassig spielen können. Mit dieser Worphauser Mannschaft von damals treffen wir uns noch heute mindestens einmal im Jahr, das war damals eine ganz spezielle und besondere Truppe.

MITTELFELD

Markus Kedzierski: Ich war damals Spartenleiter in Worphausen, als wir plötzlich über unseren damaligen Trainer Stefan Kirmis den Kontakt zu „Mini“ Kedzierski hatten. Er war wohl der technisch beste Spieler, den ich je in Worphausen gesehen habe, ein unglaublicher Kicker. Er kam vom Bremer Verbandsligisten Blumenthaler SV in einer Nacht-und-Nebel-Aktion zu uns und ist dann nach knapp anderthalb Jahren genauso schnell wieder zur SG Aumund-Vegesack verschwunden, wie er gekommen ist. Aber Worphausen hat wohl nie wieder so viel Geld für einen Spieler bekommen, wie damals für Markus.

Rolf Seiler: Rolf war mein ewiger Co-Trainer, erst in St. Jürgen, später dann auch noch in Wörpedorf. Er war auch eigentlich immer der älteste Spieler in der Mannschaft, aber bis zum Ende verdammt ehrgeizig. Er hat bis zum Schluss die jungen Spieler immer angetrieben, ein echter Leader halt. Auch als er sich einen Achillessehnenriss zugezogen hatte, kam er danach stärker zurück. Rolf hat bei solchen Rückschlägen wirklich niemals aufgegeben.

Ein echter Leader uns deshalb auch im Traumteam von Marco Miesner: Rolf Seiler (rechts). (Christian Kosak)

Norman Thies: Der „Rote“, wie wir Norman in St. Jürgen immer aufgrund seiner Haarfarbe genannt haben, war wirklich der Inbegriff eines Fußball-Terriers. Er hatte nicht nur auf dem Platz den Schalk im Nacken, sondern auch abseits des Feldes. Norman war der Typ, der gerne mal ein Feuer gelegt hat und dann ganz schnell weggerannt ist. Aber solche Typen wie ihn braucht einfach jede Mannschaft, er hat immer alles in den Dienst der Mannschaft gestellt. Und er wollte als Trikotnummer unbedingt die Nummer sechs haben – und das war lange bevor der Sechser einen derart guten Ruf hatte, wie es heute der Fall ist. Damals haben wir da ehrlich gesagt eher etwas drüber geschmunzelt, wie man freiwillig auf diese Trikotnummer bestehen kann.

Jackson Dietrich: Ein Name, der nur wenigen etwas sagen dürfte, aber ein absoluter Ausnahmefußballer, den ich in der Jugend trainiert habe. Wir haben damals mit dieser Worphauser Jugendmannschaft, in der auch mein Sohn gespielt hat, wirklich alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Und Jackson war der absolut überragende Fußballer dieser Mannschaft, der auch ganz schnell in den Notizblöcken der anderen Vereine stand. Mit dem FC Oberneuland spielte er später in der U17-Regionalliga. Als sich seine Eltern trennten, ging er mit seiner Mutter in die USA, wo diese ursprünglich herkam. Im letzten Sommer hat Jackson nun seinen ersten Profivertrag bei den Chattanooga Red Wolves, einer Zweitligamannschaft aus Tennessee, unterschrieben. Und wir haben immer noch Kontakt zueinander.

ANGRIFF

Florian Cakrazli: Zugegeben, Florian war ein schwieriger Typ, aber ein bis zwei von diesen Typen hatte ich eigentlich immer in meinen Teams. Und Florian war wohl der stärkste Zehner, den ich je trainiert habe. Er hat immer das Spiel an sich gerissen und war auf dem Platz damit immer auch ein Vorbild für die jungen Spieler, die fußballerisch viel von ihm lernen konnten. Leider war er oftmals auch etwas übermotiviert.

Thomas Hansmann: Ein echter Freund, der mich mein ganzes Leben lang schon begleitet, nicht nur fußballerisch. Thomas und ich sind zusammen zur Schule gegangen, haben einen Großteil unserer Laufbahn gemeinsam verbracht und schon so manchen Eistee zusammen getrunken. Wenn er auf dem Platz die Zunge draußen hatte, dann wusste man, jetzt wird es gefährlich. Natürlich hat er mit seiner Art auch mal angeeckt, aber nachtragend war er nie. Er konnte austeilen, aber auch gut einstecken.

Daniel Wedemeyer: Meine ewige Netzmaschine, erst in St. Jürgen, später auch bei der TSG. Daniel hat mir wirklich oft den Allerwertesten gerettet, obwohl er auch gerne mal die dritte Halbzeit vor den Anpfiff verlegt hat. Das gab dann hin und wieder auch mal Diskussionen: Trainer, wieso stellst du den denn überhaupt auf? Aber Daniel hat halt immer geliefert, egal, wie sein Zustand war. Auf dem Platz war er immer da, auch wenn er im Training oft nur mit halber Kraft trainiert hat und Rückwärtsbewegung für ihn ein Fremdwort war. Aber er hat eben immer seine Buden gemacht, ein echtes Phänomen, dieser Daniel Wedemeyer.

Zur Person

Marco Miesner (50)

spielte zu Jugendzeiten bei der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf (F- und E-Jugend), beim TSV Worphausen (D- und C-Jugend) und der JSG Wörpe (B- und A-Jugend). Es folgten zwei Jahre als Herrenspieler bei der TSG Wörpedorf, ehe sich Miesner dem TSV Worphausen anschloss, wo er bis heute aktiv ist. Parallel zu seiner Spielerlaufbahn trainierte Miesner bereits in jungen Jahren diverse Jugendmannschaften in Wörpedorf und Worphausen. Er übernahm die erste und zweite Herren in Worphausen und war parallel elf Jahre als Spartenleiter beim TSV in Amt und Würden. Ab Sommer 2006 konzentrierte sich Miesner dann ausschließlich auf seine Trainerlaufbahn. Fünf Jahre lang (2006 bis 2011) trainierte er den TSV St. Jürgen, den er aus der Kreisklasse bis in die Bezirksliga führte. Nach drei Jahren als A-Junioren-Coach der TuSG Ritterhude schaffte er es auch mit den Herren der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf in die Bezirksliga. Nach fünf Jahren bei der TSG gab er seinen Trainerposten dort im Juni 2019 ab. Seit vergangenem Sommer steht Miesner, der zudem seit 35 Jahren als aktiver Schiedsrichter im Kreis tätig ist, nun bei Kreisligist SV Nordsode an der Seitenlinie.

Weitere Informationen

Der pfeilschnelle Flügelstürmer oder der treffsichere Angreifer. Der ruhende Pol in der Verteidigung oder der Ideengeber im Mittelfeld. Fast jeder Mannschaftssportler hat in seiner aktiven Zeit viele gute Mitspieler gesehen. In unserer Serie „Mein Traumteam“ bitten wir ehemalige oder noch aktive Sportler und Trainer, die für sie beste Mannschaft von ehemaligen Weggefährten zusammenzustellen.