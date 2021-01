Herr Wohltmann, ist der SV Arminia Freißenbüttel angesichts Tabellenplatz zehn eine graue Maus der Liga geworden?

Martin Wohltmann: Nein. Ich würde uns nicht als graue Maus titulieren. Wir sind bislang nur nicht über Platz zehn hinausgekommen, weil wir mit einem ohnehin nicht allzu großen Kader personell arg gebeutelt waren. Dadurch haben wir noch nicht unseren Rhythmus gefunden. Die 1. Kreisklasse Osterholz ist aus meiner Sicht aber auch sehr ausgeglichen.

Gerade wegen der Corona-Krise war vor der Saison in Sachen Neuzugängen kaum etwas möglich. Wir hatten dennoch darauf gehofft, dass unsere 18 Mann ausreichen. Aber wegen der zahlreichen Ausfälle aus vielfältigen Gründen wie Urlaub, Arbeit oder Verletzungen muss man heutzutage wohl gerade in der 1. Kreisklasse einen Kader von 22 bis 25 Mann haben. Ich bin in dieser Hinsicht nur froh, dass immer wieder unsere Oldies aus der Ü40 ausgeholfen haben, die teilweise sogar mit der Dreifachbelastung aus Spielen mit den Senioren, mit den Alten Herren und mit uns gelebt haben.

Ja, auf jeden Fall. Die meisten Verletzungen konnten während der Zwangspause auskuriert werden. Sogar unser Defensivspezialist Ricco Meierdierks, der sich im Oktober des vergangenen Jahres bei einem Firmenturnier das Kreuzband gerissen hat und noch im gleichen Monat operiert wurde, befindet sich schon wieder im Lauftraining. Er wird aber dennoch wohl in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Die Diskussionen über eine Fortsetzung der Spielzeit sollten wir uns aber sparen, weil wegen Corona einfach gesellschaftlich viel zu viel auf dem Spiel steht.

Die gesamte Mannschaft muss das kompensieren. Das bekommen wir aber auch hin. Wir haben gerade in der Offensive großes Potenzial. In dieser Hinsicht mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Die Flut von 20 Gegentoren in acht Spielen sollte uns dagegen nachdenklich machen.

Dies liegt nicht an einem speziellen Mannschaftsteil. Bei einem Ballgewinn machen wir uns sofort alle auf nach vorne. Das Umschaltspiel nach hinten funktioniert aber nicht. Unsere Fehlpässe im Aufbauspiel nutzen unsere Gegner aus. Das bricht uns das Genick.

Der SV Grün-Weiß Beckedorf hat den besten Eindruck hinterlassen und war auch ein bisschen stärker als der SV Lilienthal-Falkenberg II. Beckedorf ist auch mein Topfavorit auf den Titelgewinn. Diese Mannschaft versucht ja nun auch bereits seit ein paar Jahren aufzusteigen. Deren Kader wird auch sicherlich in der Kreisliga konkurrenzfähig sein.

Zur Person

Martin Wohltmann (62)

ist bereits im zehnten Jahr Trainer beim SV Arminia Freißenbüttel. Das Team fuhr in der 1. Kreisklasse in acht Spielen neun Punkte ein.