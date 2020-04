Freißenbüttel. „Zum ersten Mal in meiner mehr als 30-jährigen Trainertätigkeit habe ich dabei meinen Vertrag per Telefonkonferenz verlängert“, teilte der 61-Jährige mit. Er sei sich aber schnell mit dem neuen SV-Spartenleiter Oliver Tkotsch über eine weitere Zusammenarbeit einig geworden.

„So lange mich die Arminia als Trainer haben möchte, stelle ich mich zur Verfügung“, erklärte Martin Wohltmann. Er habe auch nach wie vor große Freude, das Team zu trainieren. „Wir sind aber gerade in einer schwierigen und ungewissen Lage, die Jungs zu motivieren, weiter für uns Fußball zu spielen“, wies Wohltmann darauf hin, dass er nicht wisse, welche Akteure ihm in der kommenden Saison zur Verfügung stehen werden. Es stünden noch Gespräche mit vielen Akteuren an. Der Kader sei ohnehin nicht besonders groß. „Dennoch werden wir auch in der nächsten Spielzeit eine starke Truppe zusammenbekommen, um auf unserer herrlichen Anlage Fußball zu spielen“, ist sich Martin Wohltmann ganz sicher.