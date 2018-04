Holte mit dem SV Blau-Weiß Bornreihe II ein 1:1-Remis: Nico Ehrichs. (Tobias Dohr)

Bornreihe. Eine Woche vor dem Kreispokalfinale gegen die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf (29. April in Worpswede) lieferte der SV Blau-Weiß Bornreihe II nur eine durchwachsene Leistung ab. Der VSK Osterholz-Scharmbeck II entführte mit dem 1:1 (1:0)-Unentschieden einen Zähler aus dem Moordorf. Alexander Birn (Gast) und Marvin Witte (Gastgeber, Foulelfmeter) kristallisierten sich als die beiden Torschützen der Begegnung heraus.

Der VSK Osterholz-Scharmbeck II benötigt im Abstiegskampf noch einige Punkte, um das rettende Ufer zu erreichen. Sinnbildlich für den Kampf- und Mannschaftsgeist stand bei den Kreisstädtern Stephan Schitz. Der Offensivspieler opferte sich für sein Team auf, war ein Paradebeispiel an Einsatz und Engagement. „Stjopa (russische Bezeichnung für Stephan), sehr gut“, lobte sein Trainer Frank Müller denn auch verdientermaßen die Tugenden seines Stammspielers.

Traumtor von Alexander Birn

„Wir hatten drei gute Dinger“, trauerte das Energiebündel Stephan Schitz direkt nach dem Abpfiff den vergebenen VSK-Torchancen etwas nach. Steffen Gardianczik und Alexander Birn kreuzten gefährlich vor dem Bornreiher Tor auf. Alexander Birn gelang mit einer anderen Toraktion ein herrlicher Treffer. Der VSK-Akteur bugsierte einen 20-Meter-Schuss zum 0:1 maßgerecht in den Winkel (21.).

Eine Stunde lang liefen die Moorteufel dem Rückstand vergeblich hinterher. Dann zeigte Schiedsrichter Ingo Beil auf den Punkt. Mirko Apsel leistete sich ein Foul gegen Nico Ehrichs. Marvin Witte schickte den VSK-Torhüter Oliver Strub vor dem 1:1-Ausgleich in die falsche Ecke (84.). Zuvor hatten die Bornreiher Glück, dass die Pfeife des Unparteiischen Ingo Beil (ASV Ihlpohl) stumm blieb. Luca Hanuschek kam im SV-Strafraum zu Fall. „Für mich war es schon ein Elfmeter. Ich lege den Ball vorbei und mein Gegenspieler kreuzt meinen Laufweg“, sagte Luca Hanuschek zu der umstrittenen Entscheidung (62.).

Ein Wiedersehen mit seinem Ex-Verein gab es in dem Duell für Waldemar Hamburg. „Das Gefühl wieder hier zu sein, war geil. Es kommen Erinnerungen hoch. Hier ist es immer schön“, bekundete der ehemalige Bornreiher. Nico Ehrichs schrammte bereits in der Anfangsminute in freier Schussbahn am Blitzstart der Moorteufel-Reserve vorbei. „Das Ergebnis ist okay. Das ist ein Punkt, den wir gerne mitnehmen“, bekundete Frank Müller nach dem Teilerfolg. Der VSK-Trainer hat von seinem Routinier Stephan Schitz nach wie vor eine hohe Meinung. „Stephan weiß, um was es geht. Er ist sich auch in seinem Alter nicht zu schade dafür, vorne noch anzulaufen“, bemerkte Frank Müller.

Julian Gelies vermisste etwas die hohe Laufbereitschaft. „Vorne nicht parken“, forderte der BWB-Coach seine Offensivkräfte zu mehr Bewegung auf. Julian Gelies setzte in der Schlussphase alles auf eine Karte, beorderte neben Nico Ehrichs mit Tarek Hinck einen zweiten Akteur in den Angriff. Eine Maßnahme, die durch den späten Ausgleich noch fruchtete. Felix Walter visierte in der Nachspielzeit nach Ballstafette über Marvin Witte und Yannick Vrampe zudem noch das Außennetz des VSK-Tores an (90.+1).