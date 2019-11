Finn-Niklas Klaus (Julian Berndt)

Hagen. Bei Finn-Niklas Klaus scheint der Knoten geplatzt zu sein. Der neue Angreifer des FC Hagen/Uthlede verdreifachte sein Torkonto mit seinen Saisontreffern Nummer zwei und drei beim 3:1 (1:0)-Sieg beim Vorletzten FC Eintracht Northeim in der Fußball-Oberliga und legte das 1:0 von Hussain Taha auch noch auf. „Mit einer Niederlage wären wir auf einen Abstiegsrang gerutscht. Meine Mannschaft weiß, wann es wichtig ist, ein Spiel für sich zu entscheiden“, erklärte Hagens Coach Carsten Werde.

Nach zwölf Minuten spielte Erik Köhler Doppelpass mit Finn-Niklas Klaus. Letzterer legte die Kugel nach rechts raus zu Hussain Taha, der frei vor Northeims Torwart Christopher Meyer zur Führung einschoss. „Es war dann aber kein dominantes Spiel von uns“, räumte Werde ein. Nach knapp einer halben Stunde bewahrte Jöran Korf seine Farben in höchster Not vor dem Ausgleich. Korf kehrte nach einer viermonatigen beruflichen Abwesenheit wieder ins Team zurück und ersetzte in der Dreierkette eins zu eins den gesperrten Justin Sauermilch. Auf der anderen Seite hätte „Finni“ Klaus nach 35 Minuten auch auf 2:0 stellen können. Er kam nach einem Pass in die Tiefe einen Tick schneller an den Ball als der herauseilende Christopher Meyer, schob das Spielgerät jedoch aus 20 Metern knapp am verwaisten Gehäuse vorbei.

Vier Minuten nach dem Seitentausch drückte Finn-Niklas Klaus das Leder nach einer Flanke von Erik Köhler mit dem Knie zum 2:0 über die Linie. Hussain Taha hatte den Ball dabei zuvor schön auf Köhler auf den rechten Flügel gepasst. Klaus tat der zweite Saisontreffer sichtlich gut. Nach einer Vorleistung von Hussain Taha und Marc Holler tanzte der frühere Hamberger noch einen Gegenspieler aus und vollstreckte im Anschluss souverän zum 3:0. „Das hat Finni mit dem frisch getankten Selbstvertrauen wegen seines Tores und seiner Torvorlage gut gemacht“, freute sich Carsten Werde. Bis zur 75. Minute hatten die Gäste dann alles im Griff, ehe Jöran Korf den Platz verletzt verlassen musste. Für Korf kam Stürmer André Stüßel ins Team. Während Finn-Niklas Klaus dafür ins Mittelfeld zurückwich, spielte Yannick Bremser fortan für Korf in der Dreierkette.

Die erzwungenen Umstellungen brachten den Gast ein bisschen durcheinander. Hagens Keeper Yannick Becker rettete einmal stark im Eins-gegen-Eins gegen einen Northeimer (80.). Fünf Minuten vor Ultimo kamen die Hausherren dann aber doch noch zum Ehrentor. Christian Horst verlängerte einen Eckball mit dem Kopf zum 1:3 in die Maschen. „Es war aber kein großes Zittern um den Sieg mehr angesagt“, versicherte Werde. Er habe zwar keine Glanzleistung seiner Mannschaft gesehen, freute sich aber über die gute Chancenverwertung. „Wir haben auch in den richtigen Momenten vorne die Tore erzielt und hinten verteidigt“, stellte Carsten Werde fest. Er hätte sich aber gewünscht, dass seine Formation den einen oder anderen Konter noch besser ausspielt. „Wir haben uns nun für die kontinuierliche Arbeit in den vergangenen Wochen belohnt“, zog Werde eine positive Bilanz.