Zweimal ließ es Kilian Dziobeck (am Ball; hier gegen Worpswedes Elias Schupp) klingeln, am Ende hatte sein ATSV 2:1 gewonnen. (Christian Kosak)

Worpswede. Der ATSV Scharmbeckstotel hat der Rolle, in der Fußball-Bezirksliga 3 Angstgegner des FC Worpswede zu sein, über Ostern Nachdruck verliehen. Das ATSV-Team um Stammtorwart Nils Sievert behielt nach dem 2:1 im Hinspiel auch im Rückkampf auf gegnerischem Platz mit 2:1 (2:0) die Oberhand. Kilian Dziobeck legte den Künstlerdorf-Kickern zwei dicke Ostereier ins Nest.

Der ATSV Scharmbeckstotel kam etliche Minuten später zum Aufwärmen aus der Kabine als Gastgeber FC Worpswede. Wer daher gedacht hatte, der Gast würde die Anfangsphase verschlafen, sah sich im Kellerduell getäuscht. Die Elf von Trainer Philipp Meinke präsentierte sich hellwach und hochkonzentriert.

Mit blitzsauber herausgespielten Toren setzten sich die Gelb-Schwarzen bis zur Halbzeit mit 2:0 ab. Viateslav Dederer leitete mit öffnendem Pass über die rechte Seite die ATSV-Führung ein. Kilian Dziobeck entwischte der FCW-Abwehr, ehe er den Ball flach und platziert ins lange Eck zum 0:1 wuchtete (11.). Das 0:2 entsprang einem schulmäßig vorgetragenen Angriff. Nelson Mawi tankte sich am linken Flügel fast bis zur Grundlinie durch, ehe er den Ball in den Rücken der FCW-Verteidigung passte. Kilian Dziobeck veredelte die Vorarbeit (35.).

„Das kommt nicht so oft vor“, kommentierte Matchwinner Kilian Dziobeck seinen Doppelpack. Für den ATSV-Stammspieler beruhte der Auswärtssieg auf der Homogenität des Teams. „Das war eine geile Mannschaftsleistung“, bekundete Kilian Dziobeck nach dem Abpfiff.

Die FC Worpswede kam einem Tor vor der Pause zumindest einmal ganz nahe. Niklas Heitmann zwang ATSV-Torwart Nils Sievert zu einer Glanzparade. Sievert lenkte den Ball in Klasse-Manier noch an den Pfosten. „Den hat er aber auch geil gehalten“, erkannte FCW-Trainer Sven Vorburg die Blitzreaktion neidlos an (25.).

Die Grün-Weißen hatten zuvor nach einer Attacke gegen Jan-Henrik Kück (17.) vergeblich einen Foulelfmeter gefordert. Bei einer ähnlichen Aktion gegen Johann Boger im FCW-Strafraum blieb die Pfeife des Unparteiischen Yannick Leinfels (FC Hagen/Uthlede) gleichfalls stumm (53.). Leinfels war bereits früh gnädig gestimmt: Lukas Rodenburg kam nach rüdem Einsteigen gegen Viateslav Dederer mit Gelber Karte glimpflich davon (8.).

Der FCW baute nach dem Wechsel mehr Druck auf. Die Akteure um Kapitän Mario Bolduan erarbeiteten sich auch im zweiten Durchgang ein Übergewicht. Der Eckenverhältnis von 7:0 für den FC Worpswede war beim Schlusspfiff nur ein schwacher Trost. Die Gäste beugten mit enormem Kampfeswillen Punktverlusten am Weyerberg vor.

Unter Mithilfe des Gegners verkürzte der Gastgeber aber noch den Rückstand. Tobias Schindler sprang in der Gefahrenzone der Ball vom Fuß. Alpha Fadiga nutzte den Stockfehler prompt zum 1:2 (72.). Der ATSV Scharmbeckstotel überstand die fünfminütige Nachspielzeit ohne weiteres Gegentor. Richtig eng wurde es für die Gelb-Schwarzen bei einem Tohuwabohu im eigenen Strafraum. Philip Gerken und Mario Bolduan hatten da den 2:2-Ausgleich vor Augen (78.).

„Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren. Da haben wir einfach nicht das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten“, bekräftigte ein maßlos enttäuschter Sven Vorburg. Gäste-Coach Philipp Meinke hingegen präsentierte sich nach dem Erfolgserlebnis ohne die Schlüsselspieler Pascal Blaak und Kjell Scheper (beide privat verhindert) in bester Laune. „Meine Mannschaft hat den Kampf gut angenommen. Von der ersten bis zur letzten Minute. Wir wussten, dass Worpswede die spielerisch bessere Mannschaft ist, wollten über Konter kommen“, bilanzierte Meinke.