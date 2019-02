Nach einem packenden Halbfinale reichte es für Mathis Jaskosch im Endspiel der U19-Konkurrenz „nur“ zu Platz zwei. (Brockmann)

Ihlpohl. Lobend erwähnte der Osterholzer Badminton-Kreisfachwart, Niko Lütjen, die Unterstützung des ASV Ihlpohl: „Viele helfende Hände seitens des ASV Ihlpohl und eine für diese Veranstaltung bestens geeignete Halle am Moormannskamp haben es den Aktiven wirklich leicht gemacht, sportliche Höchstleistungen zu bringen.“

Aus dem Kreis Osterholz waren der TSV Wallhöfen, der SV Komet Pennigbüttel und der Gastgeber ASV Ihlpohl mit Spielerinnen und Spielern vertreten. Aus dem Kreis Rotenburg kamen noch Aktive vom TSV Gnarrenburg und der BSG Rhade/Hepstedt/Breddorf dazu. Die BSG spielte sich dann auch gleich in den Fokus. So gewann die U9-Konkurrenzen Mia Eisenhard bei den Mädchen und Tomek Zakrewski bei den Jungen. „Da wächst etwas nach bei der BSG Rhade/Hepstedt/Breddorf“, fand Niko Lütjen lobende Worte.

Auch sein eigener Nachwuchs machte auf sich aufmerksam. Justus Lütjen (TSV Wallhöfen) siegte in der männlichen U11-Konkurrenz ohne Satzverlust und ließ auch im Finale Constantin Crull (TuS Brietlingen) beim 21:11 und 21:13 keine Chance. Eine Altersklasse höher, bei den U11-Mädchen, war es Aileen Seume vom TSV Wallhöfen, die problemlos ins Finale einzog. Dort musste sie sich aber Celina Ly (Celler BC) beim 7:21 und 9:21 deutlich geschlagen geben.

Der SV Komet Pennigbüttel spielte sich durch die stark auftrumpfende Leonie Rohrßen (U15-Mädchen) in den Vordergrund. Im Viertelfinale schaltete sie die große Favoritin Mannat Dhaliwal (Polizei SC Bremen) mit 19:21, 22:20 und 21:13 aus. Nach einem „Spaziergang“ im Halbfinale fand Leonie Rohrßen dann aber in Katharina John (VfL Jesteburg) beim 11:21 und 6:21 ihre Meisterin. Im U15-Jungeneinzel trafen im Spiel um Platz fünf die Vereinskameraden Vin Assmus und Tebbe Monsees vom TSV Wallhöfen aufeinander – nachdem sie beide ihr Viertelfinalspiel verloren hatten. Hier setzte sich Vin Assmus mit 22:20 und 21:19 in einem ausgeglichenen und spannenden Spiel durch.

Im U17-Mädcheneinzel machte es dann die Schwester von Vin Assmus, Jale Assmus, besser. Die Wallhöfenerin siegte im Halbfinale mit 21:9 und 21:4 leicht und locker gegen Maya Vogt (BTS Neustadt). Im Finale musste sie dann beim 17:21, 21:16 und 21:8 erst einmal den Widerstand von Maite Müscher (BTS Neustadt) brechen. Im Herreneinzel der U19-Konkurrenz wartete dann noch einmal ein Highlight auf Zuschauer. Im Halbfinale lieferten sich Mathis Jaskosch (TSV Wallhöfen) und Nico Grosser (VfL Stade) ein packendes Duell mit langen, hart umkämpften Ballwechseln. Am Ende siegte Jaskosch schließlich mit 21:18, 14:21 und 21:10.

„Das hat schon Spaß gemacht, da zuzusehen“, freute sich Niko Lütjen. Im Finale fehlte Jaskosch dann aber die Kraft, ansonsten wäre die 14:21, 9:21-Niederlage gegen Luca Leon Müller (Hundsmühler TV) sicherlich knapper ausgefallen. „Am Sonnabend, bei den jüngeren Jahrgängen, hatten wir mit 62 Teilnehmern das Gros der Teilnehmer. Das glichen am Sonntag die älteren Jahrgänge aber durch die Qualität der Spiele aus“, freute sich Niko Lütjen über zwei gelungene Turniertage.

Weitere Informationen

Weitere Ergebnisse

U11 Mädchen: 4. Fenja Schrage, SV Komet Pennigbüttel, 5. Alexandra Benthage, ASV Ihlpohl, Jungen: 7. Malte Schiffmann, SV Komet Pennigbüttel, 10. Mathis Heinsohn, TSV Gnarrenburg; U13 Mädchen: 5. Janne Ahlers, SV Komet Pennigbüttel; Jungen: 4. Lukas Blanken, BSG Rhade/Hepstedt/Breddorf, 8. Fritz Lütjen, TSV Gnarrenburg; U15 Mädchen: 8. Alina Neuaug, ASV Ihlpohl, Jungen: 9. Jannis Heinsohn, TSV Gnarrenburg, 10. Jendrik Renken, TSV Gnarrenburg, 12. Sascha Schischkowski, ASV Ihlpohl; U17 Jungen: 5. Jennis Gütter, TSV Gnarrenburg, 7. Jacob Becker, TSV Gnarrenburg, 8. Jakob Puckhaber, TSV Wallhöfen; U19 Damen: 4. Larissa Kück, TSV Wallhöfen, Herren: 7. Thorben Schulz, SV Komet Pennigbüttel MD