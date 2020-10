Hagen. Vier Punkte aus zwei Spielen – das ist angesichts von null Punkten und null Toren aus den ersten beiden Saisonpartien eine absolut annehmbare Quote. Gleichwohl war es da, diese Gefühl der Unzufriedenheit bei Fußball-Oberligist FC Hagen/Uthlede, der sich zuletzt – trotz langer Überzahl – mit einem 0:0 gegen Rotenburg zufriedengeben musste.

„Natürlich haben wir den Anspruch an uns, so ein Spiel dann auch zu gewinnen“, sagt Carsten Werde. Allerdings weiß der Hagener Coach auch um die Defensivstärke des letzten Gegners: „Und die Torgefahr war jetzt zuletzt auch nicht wirklich unser Thema.“ Soll heißen: „Am Ende war es eine gute Woche mit vier Punkten und nur einem Gegentor. Es war wichtig, dass endlich etwas auf der Habenseite steht.“ Denn nun können die Grün-Schwarzen deutlich entspannter zum Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten TuS Blau-Weiß Lohne reisen (Sonntag, 15 Uhr).

Die noch unbesiegten Lohner gehören für Werde zu den Topaspiranten für einen Platz in der Aufstiegsrunde. „Das wird deshalb ein ganz anderes Spiel werden als zuletzt gegen Rotenburg. Lohne ist der hohe Favorit“, so Werde. Hinzu kommt, dass den Hagenern mit den verletzten Marlo Burdorf und Finn-Niklas Klaus zwei absolute Eckpfeiler fehlen werden. Während Burdorf nach seiner genähten Risswunde im Gesicht nur ein Spiel fehlen wird, fällt Klaus mit einem zweifachen Bänderriss mindestens vier Wochen aus, eventuell sogar länger.

Mit Maurice Banehr haben die Hagener sogar kurzfristig einen Spieler komplett aus dem Kader verabschiedet. Der 27-Jährige war mit dem Wunsch an Carsten Werde herangetreten, zum Osterholzer Bezirksligisten FC Hansa Schwanewede zu wechseln. Und dem entsprachen die Hagener sofort: „Maurice und ich haben immer ein sehr gutes und offenes Verhältnis gepflegt, deshalb war klar, dass wir ihm keine Steine in den Weg legen werden.“

Da Banehr noch kein Pflichtspiel in dieser Saison für die Hagener absolviert hat, könnte er eventuell schon an diesem Wochenende für die Schwaneweder auflaufen. Banehr spielte seit Sommer 2017 für den FC, wechselte damals von Bremen-Ligist Blumenthaler SV an die Blumenstraße nach Hagen, konnte aber aufgrund von zahlreichen Verletzungen nie in der Stammformation der Grün-Schwarzen so richtig Fuß fassen.