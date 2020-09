Bornreihe. Nachdem der SV Blau-Weiß Bornreihe mit zwei Siegen optimal in die neue Landesligasaison gestartet war, wurden die „Moorteufel“ am vergangenen Wochenende auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt: Im Spitzenspiel beim TuS Harsefeld setzte es nach einer schwachen Vorstellung eine verdiente 0:2-Niederlage. Vor dem Heimspiel gegen den VfL Güldenstern Stade am Sonntag (15 Uhr) brennen die Bornreiher umso mehr auf eine schnelle Wiedergutmachung. „In Harsefeld hat die letzte Motivation und die nötige Präsenz gefehlt. Dass weiß die Mannschaft aber auch, die Spieler waren genauso enttäuscht über die Leistung. Wir haben darüber gesprochen und im Training war den Jungs anzumerken, dass sie unbedingt ein anderes Gesicht zeigen wollen“, erklärt Spielertrainer Nils Gresens.

Neben der letzten „Galligkeit“ fehlte es seiner Mannschaft dabei auch an offensiven Ideen – unter der Woche wurde gerade in diesem Bereich intensiv gearbeitet. „Vorne wollen und müssen wir mit mehr Selbstbewusstsein auftreten. Dazu gehört auch, dass wir keine Angst vor Fehlern haben, sondern mit mehr Risiko agieren. Machen wir das, dann wird der Knoten platzen, denn die Qualität ist unbestritten vorhanden“, glaubt „Kokser“ Gresens fest an sein Team.

Sieg ist Pflicht

Daher lässt er auch keine Zweifel an der Zielsetzung für das Duell mit dem bislang noch punktlosen Tabellenschlusslicht aus Stade aufkommen: Ein Sieg ist Pflicht. „Wir nehmen die Favoritenrolle ganz klar an und wollen dem Spiel von Beginn an unseren Stempel aufdrücken“, versichert Gresens. Doch obwohl der Gegner bislang alle Spiele verlor und mit Nils von Salzen sowie Philipp Waschkau zwei Leistungsträger rotgesperrt fehlen werden, nimmt man die Stader im Teufelsmoor keineswegs auf die leichte Schulter. „Natürlich haben wir die Ausfälle wahrgenommen und wissen, dass ihr Nervenkostüm wohl nicht das Beste sein dürfte. Stade ist aber wie ein angeschlagener Boxer und die sind bekanntlich am gefährlichsten. Wir müssen die Tabelle ausblenden und uns auf uns konzentrieren“, fordert Gresens.

Auch die angespannte Personalsituation gibt keinen Anlass für Übermut: Mit Michel Klimmek (Urlaub) und Henrik Lütjen (Zerrung) fallen zwei Kreativakteure aus, auch für Gresens selbst kommt das Spiel noch zu früh. Hinter den Einsätzen von Meikel Klee und Loris Menger steht zudem noch ein Fragezeichen. Dennoch wollen die drittplatzierten „Moorteufel“ den Auftritt in Harsefeld unbedingt vergessen machen – und sich in der Spitzengruppe festsetzen. „Es ist zwar erst das vierte Spiel, aber die Saison dauert eben auch nur 14 Spiele. Von daher ist ein Sieg enorm wichtig, wir wollen uns schnellstmöglich ein Polster auf den fünften Platz erspielen“, gibt Nils Gresens die Marschrichtung für das zweite Heimspiel der Spielzeit aus.