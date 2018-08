Hat sich einiges vorgenommen: Lokalmatador Kristian Göbel möchte im großen S-Springen mit Stechen beim Turnier des RC General Rosenberg möglichst ein Wörtchen mitreden. (Yvonne Dethlefsen)

Schwanewede. Erstmals über vier Tage wird das große Reit- und Springturnier des RC General Rosenberg auf der Anlage am Hamfährer Weg in Schwanewede ausgetragen. Los geht es deshalb bereits am heutigen Donnerstag um 11.30 Uhr mit einer Zwei-Sterne-Springpferdeprüfung der Klasse A. „Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder die Bremer Landesmeisterschaften in der Dressur und im Springen ausrichten zu dürfen“, sagt Rosenbergs Vorsitzende Insa Peters-Rehwinkel.

Die Schwaneweder haben 2102 Nennungen entgegengenommen und erwarten 638 Reiter auf 1283 Pferden. „Da ist der Arbeitseinsatz des gesamten Vorstandes, aber auch jedes einzelnen Mitgliedes inklusive vieler Eltern und Freunde erforderlich“, erklärt Peters-Rehwinkel. Die Anlage müsse hergerichtet werden, damit auf mehreren Plätzen gleichzeitig Prüfungen stattfinden können. „Wegen der enormen Hitze hat der Gesamtzustand der Anlage, wie woanders auch, gelitten. Wir haben sehr großen Aufwand betrieben, um den Hauptplatz für das Springen vorzubereiten“, so die Vorsitzende. Neben der Aufbereitung durch einen Greenkeeper mit Lochen und Sanden sei der Platz umfänglich gewässert worden, sodass diesem die Dürre der vergangenen Wochen nicht mehr anzumerken sei.

Während dieser Donnerstag im Zeichen des Springsports steht, wird es an den Folgetagen Prüfungen für junge Pferde und junge Reiter in der Dressur und im Springen bis hin zu den Wertungs- beziehungsweise Qualifikationsprüfungen geben. Dazu zählen die Horst-Gebers-Qualifikationstour im Springen, der Landmann-Junior-Cup sowohl im Springen als auch in der Dressur, der Bremer Kiddie-Cup 2018 sowie die Qualifikationsprüfungen der deutschen Amateur-Meisterschaft im Springen und in der Dressur. Bei den Bremer Landesmeisterschaften ist nicht mehr das Alter der Teilnehmer entscheidend. Geritten werden nun eine Pony-Tour, eine kleine, mittlere und eine große Tour.

„Wir haben in diesem Jahr das Turnierkonzept weiter optimiert und hoffen diesbezüglich auf positive Resonanz. Insbesondere der Springplatz soll nicht allein den großen Prüfungen vorbehalten sein. Der Breitensport wird an dieser Stelle erneut in den Vordergrund gerückt“, kündigt Insa Peters-Rehwinkel an. Von den Prüfungen für die Allerkleinsten in der Führzügel bis hin zu den „Großen Preisen“ im Springen und der Dressur sei die komplette Bandbreite des Turniersports abgedeckt. Die Schwaneweder haben insgesamt immerhin vier S-Dressuren und drei S-Springen im Programm. Springhöhepunkt ist das S-Springen mit Stechen am Sonntag ab 13.30 Uhr um den „Großen Preis von Schwanewede“.

„Dabei handelt es sich um eine hoch dotierte Springprüfung“, betont Peters-Rehwinkel. Dafür wurden 45 Startplätze vergeben. Mit von der Partie ist Lokalmatador Kristian Göbel, der auch die große Tour um die Landesmeisterschaften mitreiten wird. Julia Müller-Rulfs vom RC Tempo Ritterhude hofft ebenfalls auf den Einzug ins Stechen. Auch Hans-Christoph Kühl vom RV Lilienthal rechnet sich Chancen aus, ganz vorne zu landen. Höchste Dressurprüfung ist die Intermediaire I am Sonntag ab 13 Uhr. Für diese Prüfung qualifizieren sich ausschließlich die zwölf Besten aus dem Prix St. Georges am Sonnabend ab 11 Uhr.

Am Prix St. Georges nimmt auch die Schwanewederin Anna-Marie Becker, die allerdings für den Bremer RC startet, auf zwei Pferden teil. Freuen darf sich das Publikum auch auf Kim Brüning vom RFC Niedervieland, die in der Jugend-Weltrangliste unter den Top 20 geführt wird. Deren Vereinskollegen Merle Schroth, Henriette Hachmeister, Simone Kruse, Veronika Steinhof und Michael Marhold geben sich ebenfalls die Ehre. Sie alle reiten auch um den Landesmeistertitel der großen Tour. Der Auflockerung des Programms dienen die Hunterklasse am Sonnabend ab 19.45 Uhr und der Jump&Drive&Dog-Wettbewerb, der am Sonnabend ab 20.30 Uhr ebenso wie das anschließende Mannschaftsspringen unter Flutlicht stattfinden wird.

„Die Rosenberger Jugend wird unsere Gäste wieder mit ihrem Waffelstand verwöhnen. Von den Einnahmen aus dem Waffelverkauf wird unser Jugendteam rund um Rike Eger wieder eine Jugendaktion finanzieren. Jede Waffel ist also für einen guten Zweck“, verspricht Insa Peters-Rehwinkel.