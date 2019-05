Ab sofort nicht mehr Trainer des ATSV Scharmbeckstotel: Philipp Meinke. (Tobias Dohr)

Scharmbeckstotel. Aber es ist ganz offensichtlich, dass zwischen ihm und dem Fußball-Bezirksligisten einiges im Argen liegt. Die Differenzen gipfelten an diesem Sonntag nämlich im Rücktritt des Trainers, dem sofortigen Rücktritt.

Diese Entwicklung – vor allem mit dieser plötzlichen wie drastischen Konsequenz – überrascht in der Tat sehr. Gerade vor dem Hintergrund, dass sich Philipp Meinke und Verein kurz nach Beginn der Rückrunde darauf verständigt hatten, über die Saison hinaus weiterhin gemeinsame Sache zu machen und in der Kreisliga den direkten Wiederaufstieg anzupeilen. Nun erfolgte also die prompte Abkehr vom ursprünglichen Plan. „Es ist intern vor einer Woche etwas passiert, was einfach nicht geht“, sagt Philipp Meinke, ohne konkret zu werden. Unterschiedliche Auffassungen über die Ausrichtung der kommenden Spielzeit hätten ihren Teil zur Trennung beigetragen, erklärt der 27-Jährige weiter. Er prangert generell die Strukturen im Verein an. „Wir haben über Dinge gesprochen, die eintreten sollten, damit wir in der nächsten Saison wieder um den Aufstieg spielen können. Aber wenn ich jetzt schon weiß, dass diese Dinge nicht eintreten können, macht es keinen Sinn“, meint der Ex-Coach, der das Team am Sonntag im Spiel beim Heeslinger SC II zum letzten Mal betreute. Direkt nach der 2:3-Niederlage, die zudem den Abstieg aus der Bezirksliga besiegelte, informierte er die Mannschaft über seinen Entschluss.

Für Dieter Schindler kommt dieser Schritt nicht überraschend. „Ich hatte ihn eigentlich schon früher erwartet“, sagt der Team-Manager des ATSV. Eine Woche zuvor, nach der Partie gegen den TSV Bassen (0:3), hatte er in einem Telefonat Philipp Meinke die Trennung verkündet. „Weil es einfach nicht mehr passte“, erklärt Schindler. Das Gefühl, dass „etwas nicht stimmt“, beschlich ihn besonders im vergangenen Vierteljahr. Gemeinsam mit dem Mannschaftsrat organisierte er ein Treffen mit den Spielern, um zu ergründen, ob er sich täusche oder nicht. Dieter Schindler, dessen Sohn Tobias für die 1. Herren aufläuft, konfrontrierte die Mannschaft dabei vornehmlich mit zwei Fragen: Steht ihr noch hinter dem Trainer? Und: Wer will bleiben? Da die Antworten nicht für Philipp Meinke sprachen, sah sich Schindler zum Handeln gezwungen. „Unter den Voraussetzungen konnten wir nicht weitermachen“, erklärt der Team-Manager. Wir, das sind in diesem Fall er und der Mannschaftsrat. Einen Vereinsvorsitzenden oder Fußball-Spartenleiter gibt es im Verein derzeit nicht.

„Ich hatte ihm auch angeboten, mit der Trennung gemeinsam an die Öffentlichkeit zu gehen, um da sauber aus der Nummer rauszukommen“, sagt Dieter Schindler weiter. Aber Philipp Meinke sei nicht auf ihn zugekommen. Überhaupt soll sich der 27-Jährige etwas entfremdet haben im Verein. Aufstellungen konnten teilweise nicht nachvollzogen werden, auch konnte Philipp Meinke berufsbedingt nur alle 14 Tage trainieren, was nicht bei allen unbedingt gut ankam. Zudem soll er auch häufiger mit „materiellen Forderungen“ auf den Verein zugekommen sein, behauptet Schindler. Der Team-Manager meint: Philipp Meinke hatte sich im vergangenen Vierteljahr verändert. Zum Negativen verändert.

„Natürlich sind wir traurig, dass es so gekommen ist. Es wäre schön gewesen, wenn er bis zum Schluss weitergemacht hätte. Wir steigen alle gemeinsam ab, dazu zählt auch der Trainer. Aber wir müssen die Entscheidung akzeptieren“, sagt Eike Pupat, Kapitän des ATSV Scharmbeckstotel. Er gibt seinem Ex-Coach insofern recht, dass es im Verein schwer sei, eine Mannschaft mit Blickrichtung Bezirksliga aufzustellen. Das hätten die vergangenen zwei Jahre, in denen die Scharmbeckstoteler eben im Bezirk angesiedelt waren, gezeigt. „Bezirksliga – das war eineinhalb Jahre eigentlich nur auf die Fresse kriegen“, meint er. Die vergangene Rückrunde indes ist fast schon als legendär zu bezeichnen, weil sich in Scharmbeckstotel ein wahres Fußball-Märchen abspielte. Denn die Mannschaft lag abgeschlagen am Tabellenende, war gefühlt bereits abgestiegen, ehe Philipp Meinke das Team übernahm und sensationell den Klassenerhalt feierte. „Philipp ist ein sehr ambitionierter Trainer und der Beste, den wir in den letzten zehn Jahren hatten“, sagt Eike Pupat. Der Scharmbeckstoteler Kapitän hat seine Zusage für die kommende Spielzeit bereits gegeben – wie im Übrigen „85 Prozent der Mannschaft“, so Schindler. Er ist auch guter Dinge, bereits Ende dieser Woche einen Nachfolger für Philipp Meinke präsentieren zu können. Der neue Mann an der Seitenlinie wird mit der Aufgabe betraut sein, eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen, die um die vorderen Kreisliga-Plätze mitspielt.