Frau Scholze, wie sieht Ihr neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen Bereichen vermuten Sie persönlich die größten Schwierigkeiten?

Melanie Scholze: Ich gehe momentan nicht ins Fitnessstudio oder in die Sporthalle, stattdessen jogge ich lieber im Wald oder nutze andere Angebote in der Natur. Am Wochenende sind wir mit den Kindern zum Beispiel auf den Brocken gewandert. Tischtennis-Training ist seit zwei Wochen wieder erlaubt. Es wurden Trainingsgruppen gebildet, damit die Teilnehmer nachvollziehbar sind und nicht zu viele Plätze vergeben werden. Schließlich können wir durch das Hygienekonzept nur noch drei Tische aufstellen, die nach jeder Partie desinfiziert werden müssen. Der Ball aus einer anderen Box darf beispielsweise auch nicht mit der Hand zurückgeworfen werden. Das ist schon ein ziemlich hoher Aufwand, nur um mal eben ein paar Bälle zu schlagen. Ich nehme mir im Sommer ohnehin immer meine Auszeit, auch weil ich als Grundschullehrerin gerade vor den Zeugnissen stehe. Allerdings hätte ich zum Training unter diesen Maßnahmen auch keine richtige Lust. Übrigens bin ich auch gegen einen regulären Tischtennis-Saisonstart im September. Mir wäre es lieber, man würde bis zum Januar abwarten und dann nur die Rückrunde spielen. Wenn es wieder losgeht, werde ich den Sport wohl erst mal primär nicht unter Leistungsaspekten sehen, sondern eher Spaß daran haben, mal wieder etwas anderes zu machen und Leute zu treffen.

Wie sehen Sie die derzeitigen Lockerungen?

Ich finde die Abstandsregelungen prinzipiell schon richtig. Seit letzter Woche findet bei uns in der Schule aber wieder der Regelbetrieb statt, und mit 20 Kindern in einem Raum sind Abstandshaltungen definitiv nicht mehr möglich. Da fragt man sich dann schon, warum dies in einer Klasse nun wieder in Ordnung ist, beim Tischtennis aber nicht. Ich würde mir außerdem wünschen, dass alles einheitlicher geschieht. Gerade nebeneinander liegende Bundesländer wie Bremen und Niedersachsen sollten sich in diesen Dingen einfach einig sein.

Was haben Sie während des Lockdowns am meisten vermisst, und welche Dinge aus dieser Zeit möchten Sie in Ihrem normalen Alltag gerne beibehalten?

Wenn ich ehrlich bin, habe ich gar nichts vermisst. Wir haben die Zeit als Familie eher genossen. Bei dem schönen Wetter konnte ich jederzeit in den Wald gehen. Außerdem werfen wir ohnehin lieber den Grill an als ins Restaurant zu gehen. Für unsere beiden Kinder, die sich nicht verabreden oder ins Schwimmbad gehen konnten, war das schon schwieriger. Ich habe wieder einmal gemerkt, wie effektiv es in der Schule ist, in Kleingruppen zu unterrichten und würde mir wünschen, dass dies mal ein Denkanstoß für die Behörde sein könnte.

Wie sehr schränkt Sie Corona in Ihrem Leben noch ein?

Wie erwähnt gehe ich weiterhin nicht zum Tischtennis oder ins Fitnessstudio. Am meisten nervt mich aber die Maske. Immer, wenn ich das Haus verlasse, muss ich überlegen, ob ich auch alles dabei habe. Letztens waren wir in der Innenstadt bummeln, und es machte wirklich wenig Freude, jedes Mal beim Betreten eines Ladens den Mundschutz erneut aufsetzen zu müssen.

Das Gespräch führte Frank Mühlmann.

Zur Person

Melanie Scholze,

40 Jahre alt, Tischtennis-Urgestein beim FSC Stendorf

Weitere Informationen

