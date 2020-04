Um eines vorweg zu nehmen: Jugendleiter sind oftmals die ärmsten Säue. Sie stehen zwischen den Stühlen, müssen die Interessen aller Jugendtrainer berücksichtigen und dann oftmals in den Themen und Konflikten mit der Erwachsenensparte vermitteln und Lösungen finden. Wer sich für diesen Posten zur Verfügung stellt, verdient per se eigentlich schon mal ein dickes Lob. Eigentlich.

Denn wer einen solchen Posten tatsächlich nur deshalb übernimmt, damit die entsprechende Wahl auf der Spartenversammlung möglichst schnell abgehandelt ist, sollte doch besser auf jegliches Ehrenamt verzichten. Lieber etwas schlecht machen, als gar nichts zu machen? Kann sein, dass man im Jugendfußball mittlerweile an vielen Orten nach dieser Maxime handelt. Früher lautete die Devise: Entweder ich mach den Job ganz oder gar nicht.

Im Rahmen unseres großen Themenblocks zum Jugendfußball wurden 26 Jugendleiter kontaktiert und darum gebeten, eine kurze Einordnung der Situation aus Sicht ihres Vereins abzugeben. Von diesen 26 Jugendleitern meldeten sich am Ende: 5. Und das wohlgemerkt in einer Zeit, in der der aktive Fußball komplett zum Erliegen gekommen ist, ebenso wie die allermeisten alltäglichen Routinearbeiten rund um den Verein. Viele sitzen derzeit im Home-Office fest, versuchen die Zeit der Kontaktsperre möglichst sinnvoll zu überbrücken.

Verlässlichkeit und absolute Identifikation mit einer Sache – genau das sind die Dinge, die immer öfter bei der jungen Generation vermisst werden. Doch dabei wird auch immer öfter vergessen, dass junge Menschen das Verhalten der Älteren imitieren, Eigenschaften und Charakterzüge übernehmen. Deshalb ist es wichtiger denn je, mit einem guten Beispiel voranzugehen.

Immer wieder wird zudem der Vorwurf geäußert, dem Jugendfußball zu wenig Platz in der Sportberichterstattung einzuräumen – gerade aus den Jugendabteilungen. Dass sich bei einer ganz konkreten Anfrage zu dieser überaus wichtigen Thematik dann aber nur fünf von 26 Jugendleitern konkret zurückgemeldet haben, lässt den neutralen Beobachter relativ irritiert und mit einem, nennen wir es mal „merkwürdigen Bauchgefühl“ zurück.