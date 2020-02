Siegtorschütze Marcel Meyer. (Dennis Schott)

Ritterhude. Marcel Meyer ist der Schütze des goldenen Tores beim 1:0-Sieg des Fußball-Bezirksligisten TuSG Ritterhude im Testspiel beim TuS Sudweyhe gewesen. Der Angreifer war nach einem langen Ball aus der Abwehr einen Tick schneller als der aus seinem Kasten herausstürmende TuS-Keeper und spitzelte die Kugel aus 25 Metern an diesem vorbei.

„In der ersten Halbzeit haben bei uns diejenigen gespielt, die in der Vorbereitung schon am weitesten sind“, informierte TuSG-Trainer Bastian Haskamp. Diese hätten den Kontrahenten bereits sehr früh attackiert und so zu langen Bällen oder Fehlern im Spielaufbau gezwungen. Dabei vergaben die Hammestädter aber noch ein paar gute Gelegenheiten.

Nach einer Stunde brachte Haskamp ein halbes Dutzend frische Akteure. „Wir haben uns dann mehr fallen lassen und am Spielaufbau von hinten heraus gefeilt“, ließ Bastian Haskamp wissen. Trotz weniger Offensivpower hätte Merten Hellmann beinahe das 2:0 markiert. Sudweyhes Torsteher kratzte dessen Kopfball aus zehn Metern aber noch grandios aus dem bedrohten Eck. „Den Ball hatte ich schon drin gesehen“, teilte Haskamp mit. Auch sein Schlussmann Hendrik Schulz habe zwei bis drei hervorragende Paraden gezeigt.