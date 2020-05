Michael Berner (FR)

Michael Berner: Die Pause war tatsächlich durch die aktuelle Situation sehr lang. Allerdings dürfen wir seit letzter Woche wieder auf dem Feld trainieren. Es tut gut, mal wieder gegen den Ball zu hauen, und der Zuspruch in der Mannschaft ist entsprechend groß. Beim eigentlichen Spiel ist nicht viel anders, genügend Abstand halten wir ohnehin ein. Natürlich klatschen wir uns jetzt nicht mehr ab. Wir hoffen darauf, dass die Feldsaison ab dem 20. Juni starten kann. Dahinter steht verständlicherweise noch ein Fragezeichen, aber wir haben beim Faustball den Vorteil, dass die Serie noch gar nicht begonnen hatte und nicht wie in vielen Sportarten unterbrochen wurde. Es ist ja ohnehin schon eine Umstellung, von der Halle aufs Feld zu wechseln. Konditionell gibt es noch Defizite, auch bei der Koordination, aber das kriege ich nach und nach wieder alles hin.

Ich finde gut, dass nun peu à peu viele Sachen gelockert werden. Sowohl beruflich als auch beim Sport empfand ich es schon sehr streng und hart, dass man nahezu nichts machen durfte. Natürlich ist es wichtig, dass sich die Leute an die Vorgaben wie beschrieben halten, damit wir keinen Rückfall erleben. Dass Großveranstaltungen weiterhin nicht stattfinden können, tut zwar ein bisschen weh, aber deren Durchführung wäre momentan noch nicht zu verkaufen gewesen.

Diverse Feiern, ob runde Geburtstage oder Hochzeitspartys sind in letzter Zeit ausgefallen. Das Feiern mit Freunden oder generell in der Gesellschaft hat mir schon sehr gefehlt. Für die jeweiligen Organisatoren ist es selbstverständlich noch mal ärgerlicher, aber diese Veranstaltungen können wir ja hoffentlich irgendwann nachholen. Ansonsten sind mir die Einschränkungen kaum aufgefallen. Hier auf dem Land besaßen wir doch trotzdem viele Freiheiten. Ich persönlich nehme aus dieser Zeit mit, noch mehr auf das Thema „Hygiene und Desinfektion“ zu achten. Außerdem versuche ich, auch mehr auf meine Mitmenschen zu achten und Rücksicht zu nehmen. Beispielsweise beim Einkaufen kann man ältere Personen doch weiterhin unterstützen.

Als Betriebsschlosser bei einem großen Bremer Unternehmen in der Stahlindustrie bin ich derzeit in Kurzarbeit und entsprechend viel zu Hause. An sich habe ich aber nicht viel auszustehen. Ich nutze die Zeit nun und erledige viele Dinge im Haus und im Garten, die ich in der Vergangenheit lange aufgeschoben hatte.

Zur Person

Heute von:

Michael Berner, 44 Jahre alt, Faustballer beim MTV Lübberstedt

Der Trainingsbetrieb ist vereinzelt gestartet. In unserer Serie „Der neue Alltag“ lassen wir Sportlerinnen und Sportler aus unserem Verbreitungsgebiet über die nun eingeführten Lockerungen berichten.