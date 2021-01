Herr Bonacker, Sie traten zusammen mit Arne Heitmann und Rick Trimborn die Nachfolge von Trainer Rolf Bauer an. In welcher Verfassung haben Sie die Mannschaft vorgefunden?

Michael Bonacker: Die Mannschaft war körperlich sehr gut auf die Saison vorbereitet. Da hat Rolf Bauer zusammen mit seinem Co-Trainer Andreas Bartels gute Arbeit geleistet. Auch der mentale Zustand war überraschend gut, wenn man bedenkt, dass die Mannschaft ein Jahr lang kein Pflichtspiel gewonnen hat. Der Zeitpunkt des Trainerwechsels zwei Wochen vor dem Saisonstart war natürlich alles andere als glücklich für alle Beteiligten.

Der Spielplan und der Zeitpunkt der coronabedingten Pause hätten für uns ein bisschen anders sein sollen, dann müsste diese Frage vielleicht nicht beantwortet werden. Aber das können wir leider nicht beeinflussen und nehmen das dann natürlich auch so an, wie es ist. Wir sehen uns nicht so schlecht, wie es in der Tabelle aussieht, denn mit Ausnahme des Spiels in Dannenberg waren wir immer auf Augenhöhe. Es fehlt sowohl in der Offensive wie auch in der Defensive ein wenig das Spielglück. Dieses Glück müssen wir uns weiter hart erarbeiten.

Über die Fairness-Tabelle lässt sich streiten, aber wir haben eine berechtigte Rote Karte und eine unberechtigte Gelb-Rote Karte bekommen. Da steht man halt mal schnell ganz unten. Unsere Mannschaft hat sich in allen Spielen fair, aber auch hoch motiviert präsentiert. Mit der Disziplin und Selbstreflexion der Spieler sind wir sehr zufrieden.

Daniel steht mit seinen Qualitäten jeder Mannschaft gut zu Gesicht und darum würden wir uns freuen, wenn er noch dabei wäre. Er hat aber ja bereits in der letzten Winterpause seine Schuhe an den Nagel gehängt. Darum ist das für uns innerhalb der Mannschaft kein Thema mehr.

Als Hilko damals in der B-Jugend vom VSK zu mir zum FCO gekommen ist, hat er sich sofort einen Stammplatz erobert und viele Titel mit der Mannschaft gewonnen. Jetzt in der 1. Herren geht Hilko immer voran und ist in jeder Beziehung ein absolutes Vorbild.

Wir wissen, worauf wir uns eingelassen haben. Mangelnde Motivation und Kraft wird in unserem Trainerteam nie ein Thema sein. Die Mannschaft ist stark genug, die Klasse zu halten. Eine hohe Trainingsbeteiligung, verbunden mit hoher Lernbereitschaft, eine besonders zu erwähnende menschliche Qualität bei einzelnen Spielern und ein herausragender Teamgeist stimmen uns sehr optimistisch, dass es am Ende klappen wird.

Zur Person

Michael Bonacker

übernahm gemeinsam mit Arne Heitmann und Rick Trimborn kurz vor Saisonbeginn das Kommando beim Fußball-Kreisligisten 1. FC Osterholz-Scharmbeck. Die „Weinroten“ sind bislang noch sieglos.